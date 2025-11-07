https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/bayraktar-yeni-nukleer-santral-icin-teknik-calismalara-baslanacak-1100804471.html

Bayraktar: Yeni nükleer santral için teknik çalışmalara başlanacak

07.11.2025

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop ve Trakya'da kurulması planlanan nükleer santral projelerine yönelik açıklamalarda bulundu.Bayraktar, alanda iş birliği imkanlarını değerlendirmek amacıyla Kanada merkezli AtkinsRealis yetkilileriyle görüşüp karşılıklı olarak teknik çalışmaların başlamasına karar verdiklerini bildirdi.Bayraktar, NSosyal platformundan yaptığı açıklamada, Türkiye'de kurulması planlanan büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelere devam ettiklerini belirtti.Bu kapsamda Kanada merkezli AtkinsRealis Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Ian L. Edwards ve beraberindeki heyetle görüştüklerini ifade eden Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Bayraktar, Mayıs ayında Türkiye'nin Rusya da dahil olmak üzere beş ülkeyle iki ek nükleer santral inşa etmek ve küçük modüler reaktörler geliştirmek için görüşmelerde bulunduğunu söylemişti.Türkiye, Sinop ve Trakya'daki nükleer santrallerle ilgili kararları 2025 yılında kesinleştirmeyi ve proje uygulamasını başlatmayı hedeflenirken, Rusya'nın nükleer enerji konusundaki uzmanlığı vazgeçilmez olan az sayıdaki ülkeden biri olduğunu vurgulanmıştı.Türkiye ayrıca, ülkenin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk güç ünitesini devreye almaya hazırlanıyor. Bu ünite, her biri bin 200 megavat güç üreten, gelişmiş Rus tasarımı VVER-1200 reaktörlerine sahip dört üniteden oluşuyor. Akkuyu NGS inşaat projesi, küresel nükleer endüstrisinde Yap-Sahip Ol-İşlet modeliyle gerçekleştirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor.

