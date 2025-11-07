Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Batı medyası: Britanya, Ukrayna'da savaşa girmeye hazır
Batı medyası: Britanya, Ukrayna'da savaşa girmeye hazır
07.11.2025
2025-11-07T07:47+0300
2025-11-07T07:43+0300
The Guardian gazetesi, İngiliz ordusunun, tüm askeri imkanlarını kullanarak, ‘istekliler koalisyon’ kapsamında, Ukrayna çatışmasına veya ‘barış gücü’ operasyonlarına katılmayı planladığını belirtti.Gazetenin yazısında, “Askeri kaynaklar, İngiliz ordusunun savaşa gireceğini veya müttefikleriyle birlikte savaş sonrası Ukrayna'da veya başka yerlerde barış gücü operasyonlarına katılacağını ve avcı uçaklarından piyadelere kadar tüm askeri imkanlarını kullanacağını açıkladı” ifadesine yer verildi.İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Luke Pollard’ın yaptığı açıklamaya göre, ülkenin temel misyonu, NATO müttefiklerine ittifakın doğu kanadının güvenliğini sağlamada destek olmak.Pollard, “Ülkemizin misyonu, NATO müttefiklerimize destek sağlamak ve özellikle doğu kanadının güvenliğini sağlamak” şeklinde konuştu.Daha önce Politico gazetesi, İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin, ateşkesin sağlanması halinde ‘istekliler koalisyonun’ Ukrayna'daki duruma her an müdahale etmeye hazır olduğunu söylediğini bildirdi.
Batı medyası: Britanya, Ukrayna'da savaşa girmeye hazır

07:47 07.11.2025
İngiliz ordusunun, Ukrayna’da operasyonlara katılmaya hazır olduğu belirtildi.
The Guardian gazetesi, İngiliz ordusunun, tüm askeri imkanlarını kullanarak, ‘istekliler koalisyon’ kapsamında, Ukrayna çatışmasına veya ‘barış gücü’ operasyonlarına katılmayı planladığını belirtti.
Gazetenin yazısında, “Askeri kaynaklar, İngiliz ordusunun savaşa gireceğini veya müttefikleriyle birlikte savaş sonrası Ukrayna'da veya başka yerlerde barış gücü operasyonlarına katılacağını ve avcı uçaklarından piyadelere kadar tüm askeri imkanlarını kullanacağını açıkladı” ifadesine yer verildi.
İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Luke Pollard’ın yaptığı açıklamaya göre, ülkenin temel misyonu, NATO müttefiklerine ittifakın doğu kanadının güvenliğini sağlamada destek olmak.
Pollard, “Ülkemizin misyonu, NATO müttefiklerimize destek sağlamak ve özellikle doğu kanadının güvenliğini sağlamak” şeklinde konuştu.
Daha önce Politico gazetesi, İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin, ateşkesin sağlanması halinde ‘istekliler koalisyonun’ Ukrayna'daki duruma her an müdahale etmeye hazır olduğunu söylediğini bildirdi.
UKRAYNA KRİZİ
Trump'tan 'Ukrayna çatışmasında büyük ilerleme kaydedildi' iddiası
07:13
