Bakanlık duyurdu: İzmir’de seyyar boyozcunun çıkardığı 7 binlik hesaba ceza geldi
Bakanlık duyurdu: İzmir'de seyyar boyozcunun çıkardığı 7 binlik hesaba ceza geldi
İzmir'de fenomen yayıncı Ataberk Doğan'ın seyyar satıcıdan aldığı boyoz için ödediği hesap 7 bin liralık hesap sosyal medyada gündem olmuştu. Ticaret Bakanlığı... 07.11.2025
türki̇ye
i̇zmir
konak
boyoz
seyyar satıcı
İzmir'de birkaç gün önce yaşanan olayda, fenomen yayıncı Ataberk Doğan ve beraberindeki kalabalık grup, seyyar bir satıcının boyoz tezgâhına gitti. Grup, 20 adet boyoz ve birkaç bardak çay tüketti. Doğan'ın satıcıya 7 bin TL ödeme yapması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı olayı incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda seyyar satıcıya 47 bin 490 TL idari para cezası verildi.Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/ticaret-bakanligindan-emekliye-kiralik-degildir-ilanina-para-cezasi-1099969770.html
türki̇ye
i̇zmir
konak
SON HABERLER
i̇zmir, konak, boyoz, seyyar satıcı
Bakanlık duyurdu: İzmir’de seyyar boyozcunun çıkardığı 7 binlik hesaba ceza geldi

08:49 07.11.2025
İzmir'de fenomen yayıncı Ataberk Doğan'ın seyyar satıcıdan aldığı boyoz için ödediği hesap 7 bin liralık hesap sosyal medyada gündem olmuştu. Ticaret Bakanlığı devreye girerek seyyar boyozcuya 47 bin 490 lira idari para cezası uyguladı.
İzmir’de birkaç gün önce yaşanan olayda, fenomen yayıncı Ataberk Doğan ve beraberindeki kalabalık grup, seyyar bir satıcının boyoz tezgâhına gitti. Grup, 20 adet boyoz ve birkaç bardak çay tüketti. Doğan’ın satıcıya 7 bin TL ödeme yapması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı olayı incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda seyyar satıcıya 47 bin 490 TL idari para cezası verildi.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan incelemelerde, söz konusu satışın Konak ilçesinde, seyyar simit arabasıyla faaliyet gösteren bir şahsa ait işletmede gerçekleştiği tespit edilmiştir. İlgilinin akşam 20.00’den sonra bu noktada gevrek, boyoz, poğaça, börek gibi unlu mamuller ve içecek satışını yaptığı belirlenmiştir."
"Diğer taraftan yapılan denetimde ayrıca, işletmede satışı yapılan gevrek, boyoz, poğaça, börek ve içeceklere ilişkin fiyat listesi ve etiketlerin bulunmadığı da denetim ekiplerimizce tespit edilmiştir. Bu nedenle, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi uyarınca ilgili işletmeye 47.490 TL idari para cezası uygulanmıştır."
Kadıköy - konut - kiralık ev - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
TÜRKİYE
Ticaret Bakanlığı'ndan 'emekliye kiralık değildir' ilanına para cezası
6 Ekim, 22:20
