Bakanlık duyurdu: İzmir'de seyyar boyozcunun çıkardığı 7 binlik hesaba ceza geldi
Bakanlık duyurdu: İzmir’de seyyar boyozcunun çıkardığı 7 binlik hesaba ceza geldi
07.11.2025
İzmir’de birkaç gün önce yaşanan olayda, fenomen yayıncı Ataberk Doğan ve beraberindeki kalabalık grup, seyyar bir satıcının boyoz tezgâhına gitti. Grup, 20 adet boyoz ve birkaç bardak çay tüketti. Doğan’ın satıcıya 7 bin TL ödeme yapması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı olayı incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda seyyar satıcıya 47 bin 490 TL idari para cezası verildi.Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
İzmir’de birkaç gün önce yaşanan olayda, fenomen yayıncı Ataberk Doğan ve beraberindeki kalabalık grup, seyyar bir satıcının boyoz tezgâhına gitti. Grup, 20 adet boyoz ve birkaç bardak çay tüketti. Doğan’ın satıcıya 7 bin TL ödeme yapması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı olayı incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda seyyar satıcıya 47 bin 490 TL idari para cezası verildi.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan incelemelerde, söz konusu satışın Konak ilçesinde, seyyar simit arabasıyla faaliyet gösteren bir şahsa ait işletmede gerçekleştiği tespit edilmiştir. İlgilinin akşam 20.00’den sonra bu noktada gevrek, boyoz, poğaça, börek gibi unlu mamuller ve içecek satışını yaptığı belirlenmiştir."
"Diğer taraftan yapılan denetimde ayrıca, işletmede satışı yapılan gevrek, boyoz, poğaça, börek ve içeceklere ilişkin fiyat listesi ve etiketlerin bulunmadığı da denetim ekiplerimizce tespit edilmiştir. Bu nedenle, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi uyarınca ilgili işletmeye 47.490 TL idari para cezası uygulanmıştır."