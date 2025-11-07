https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/bakan-kurum-istanbulda-hem-konut-hem-kira-fiyatlarini-dengeleyecegiz-1100823220.html

Bakan Kurum: İstanbul'da hem konut hem kira fiyatlarını dengeleyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesiyle ilgili yaptığı açıklamada İstanbul vurgusu yaptı. Bakan Kurum, İstanbul'da... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

Yüzyılın Konut Projesi'yle ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul vurgusu yaptı. Bakan Kurum, "Biz bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a inşa edeceğiz ve buna ilave olarak da yine şehrimize tam 15 bin kiralık konut yapacağız. Bu kampanya ile hem dar gelirli vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ev alma hayalini gerçekleştireceğiz, hem de İstanbul'da hem konut hem de kira fiyatlarını dengeleyeceğiz" dedi.İstanbul'u ayrı tuttukİstanbul'da çalışmalarını sürdüren Bakan Kurum, şehirde yarısı bizden kampanyası kapsamında 73 bin bağımsız bölümün dönüştürüldüğünü dile getirirken şunları dile getirdi: Başvuruları alır almaz ilk kazmamızı vuracağızBu kampanya ile hiç ev sahibi olmamış vatandaşların ev sahibi olmasını hedeflediklerini kaydeden Bakan Kurum, "Tüm başvurularımızı da bu hedefe göre belirlemiş olduk. 3 gün sonra yani 10 Kasım itibariyle başvurularımızı almaya başlayacağız. İnşallah bu kampanyayla enflasyonun üstünde seyreden o haksız kira fiyatları düşecek ve milletimize rahat bir nefes aldıracağız. Burada da elimizi çabuk tutacak ve başvurularımızı alır almaz ilk kazmamızı vuracağız. Kura çekimini Aralık 2025 yılında ve ilk temellerimizi de yine hızlı bir şekilde atmak suretiyle teslimlerimizi de 2027 yılının mart ayı itibariyle başlatmış olacağız" diye konuştu.

