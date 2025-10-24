https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/erdogan-500-bin-sosyal-konut-seferberligimizi-baslatiyoruz-1100455880.html

Erdoğan: 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık, her iki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 ilimizin tamamına 500 bin konut yapacağız" dedi. 24.10.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda konuşuyor:İstanbul'a 100 bin konutGençlere destek

2025

