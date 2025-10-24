https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/erdogan-500-bin-sosyal-konut-seferberligimizi-baslatiyoruz-1100455880.html
Erdoğan: 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık, her iki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 ilimizin tamamına 500 bin konut yapacağız" dedi. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul'a 100 bin konut
15:18 24.10.2025 (güncellendi: 15:22 24.10.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 ilimizin tamamına 500 bin konut yapacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda konuşuyor:
Türkiye Yüzyılı'nda yüzyılın konut projesini hayata geçiriyor, 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz. 81 ilimizin tamamına 500 bin konut yapacağız
500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. Her iki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz
18-30 yaşa yüzde 20 kontenjan ayırıyoruz. İnşa edeceğimiz konutlar 2 artı 1 ve 1 artı 1 evlerden oluşacak. Evlerimizin tamamı yatay mimariye ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak