Erdoğan: 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık, her iki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz
Erdoğan: 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık, her iki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 ilimizin tamamına 500 bin konut yapacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda konuşuyor:İstanbul'a 100 bin konutGençlere destek
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık, her iki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz

15:18 24.10.2025 (güncellendi: 15:22 24.10.2025)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
© TCCB / Mustafa Kamacı
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 ilimizin tamamına 500 bin konut yapacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda konuşuyor:

Türkiye Yüzyılı'nda yüzyılın konut projesini hayata geçiriyor, 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz. 81 ilimizin tamamına 500 bin konut yapacağız

İstanbul'a 100 bin konut

500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. Her iki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz

Gençlere destek

18-30 yaşa yüzde 20 kontenjan ayırıyoruz. İnşa edeceğimiz konutlar 2 artı 1 ve 1 artı 1 evlerden oluşacak. Evlerimizin tamamı yatay mimariye ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak

