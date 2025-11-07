https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/bakan-bayraktar-694-milyon-tonla-tek-sahada-en-buyuk-ikinci-nadir-toprak-elementi-kaynagina-sahibiz-1100812232.html

Bakan Bayraktar: 694 milyon tonla tek sahada en büyük ikinci nadir toprak elementi kaynağına sahibiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlığının 2026 yılı bütçesini anlattı. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda konuşan Bayraktar nadir toprak... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılı bütçe maratonu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesi ile devam etti. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, gerçekleştirdiği sunumda son günlerde dünya kamuoyunda da sıklıkla tartışılan nadir toprak elementleri hakkında bilgi verdi.Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Stratejik önemi sebebiyle son dönemde uluslararası ticaret savaşlarının merkezinde yer alan Nadir Toprak Elementlerinin üretilmesi ve işlenmesi en öncelikli konularımızdan biridir. Bu doğrultuda, Eskişehir Beylikova’da yoğunlaştırdığımız arama faaliyetleri kapsamında, 125 bin metrenin üzerinde sondaj gerçekleştirdik. 694 milyon ton ile dünyada tek sahada en büyük ikinci Nadir Toprak Elementi kaynağını tespit ederek, üretime yönelik olarak pilot tesisimizi devreye aldık. Endüstriyel tesisin kurulması çalışmalarına devam ediyoruz.”Çıkarılan nadir toprak elementlerinin işlenmesi konusunda da bilgi veren Bayraktar şunları anlattı:“Ayrıca, nadir toprak elementleri ve diğer kritik mineraller özelinde çalışmalar yapmak üzere 2018 yılında kurduğumuz Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünde; cevher zenginleştirme, saflaştırma ve geri dönüşümden uç ürün elde edilmesi faaliyetlerine TENMAK çatısı altında devam ediyoruz.”'Stratejik önemi olan toplam 37 maden türünü belirledik'Bakan Bayraktar 37 kritik ve stratejik önemi olan maden ürünü belirlediklerini açıklayan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:“Savunma sanayimizin, yerli otomobilimizin, batarya teknolojilerinin ve yenilenebilir enerji ekipman üretiminin merkezinde yer alan kritik ve stratejik madenler vazgeçilmez niteliktedir. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Ocak ayında “Türkiye Kritik ve Stratejik Madenler Raporu”nu yayımladık. Bu raporla birlikte ülkemiz için kritik ve stratejik önemi olan toplam 37 maden türünü belirledik.”

