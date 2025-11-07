Türkiye
Arkeologlar, dünyanın ilk şehirlerinden birinde ‘kült’ izi buldu
Arkeologlar, dünyanın ilk şehirlerinden birinde ‘kült’ izi buldu
Arkeologlar, dünyanın ilk şehirlerinden birinde ‘tapınma alanı’ olabileceği düşünülen yapıyı ortaya çıkardı.
Irak’ın dağ eteklerinde yürütülen kazılarda, Kani Shaie adlı antik yerleşim yerinde 5 bin yıldan daha eski anıtsal bir yapı keşfedildi. Araştırmacılar, yapının bir ‘kült alanı’ ya da törensel merkez olabileceğini belirtiyor.Kani Shaie Arkeoloji Projesi kapsamında çalışan bilim insanları, höyüğün üst kısmında ortaya çıkarılan bu yapının Uruk Dönemi’ne (MÖ 3300–3100) tarihlendiğini açıkladı.Siyasal ağların şekillenmesiUruk dönemine ait mimari özellikler taşıyan yapı, bölgedeki kültürel etkileşimin çok daha geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. Araştırma ekibi şunları söylüyor:Sosyal ve siyasal gelişmelere ışık tutabilirYapının duvarlarında pişmiş kil veya taş süs konileri bulundu. Bu koniler, Uruk’un anıtsal mimarisine özgü bir dekorasyon biçimi olarak biliniyor ve genellikle geometrik desenlerle boyanarak mozaik görünümü oluşturuyordu.Kani Shaie, Dicle Nehri’nin doğusunda, Bereketli Hilal olarak bilinen ve ‘uygarlığın beşiği’ sayılan bölgede yer alıyor. Bilim insanları, bu antik kentin erken Tunç Çağı’ndan üçüncü binyıla kadar uzanan sosyal ve siyasal gelişmelere ışık tutabileceğini düşünüyor.
Arkeologlar, dünyanın ilk şehirlerinden birinde ‘kült’ izi buldu

Arkeologlar, dünyanın ilk şehirlerinden birinde 'tapınma alanı' olabileceği düşünülen yapıyı ortaya çıkardı. Araştırmacılara göre bu keşif, Mezopotamya'da insan yerleşiminin sırasını yeniden değerlendirmeyi gerektirebilir.
Irak’ın dağ eteklerinde yürütülen kazılarda, Kani Shaie adlı antik yerleşim yerinde 5 bin yıldan daha eski anıtsal bir yapı keşfedildi. Araştırmacılar, yapının bir ‘kült alanı’ ya da törensel merkez olabileceğini belirtiyor.
Kani Shaie Arkeoloji Projesi kapsamında çalışan bilim insanları, höyüğün üst kısmında ortaya çıkarılan bu yapının Uruk Dönemi’ne (MÖ 3300–3100) tarihlendiğini açıkladı.
Çalışmayı, Arkeoloji, Sanat ve Miras Bilimleri Araştırma Merkezi’nden Andre Tome, Maria da Conceiçao Lopes ve Steve Renette yürütüyor.

Siyasal ağların şekillenmesi

Uruk dönemine ait mimari özellikler taşıyan yapı, bölgedeki kültürel etkileşimin çok daha geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. Araştırma ekibi şunları söylüyor:

Eğer yapının anıtsal niteliği doğrulanırsa, bu bulgu Uruk’un çevre bölgelerle ilişkisini yeniden düşünmemize neden olabilir. Kani Shaie gibi alanların, merkezin dışında değil, kültürel ve siyasal ağların şekillenmesinde aktif rol oynadığı anlaşılabilir.

Sosyal ve siyasal gelişmelere ışık tutabilir

Yapının duvarlarında pişmiş kil veya taş süs konileri bulundu. Bu koniler, Uruk’un anıtsal mimarisine özgü bir dekorasyon biçimi olarak biliniyor ve genellikle geometrik desenlerle boyanarak mozaik görünümü oluşturuyordu.
Kani Shaie, Dicle Nehri’nin doğusunda, Bereketli Hilal olarak bilinen ve ‘uygarlığın beşiği’ sayılan bölgede yer alıyor. Bilim insanları, bu antik kentin erken Tunç Çağı’ndan üçüncü binyıla kadar uzanan sosyal ve siyasal gelişmelere ışık tutabileceğini düşünüyor.
