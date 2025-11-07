Türkiye
Aliyev: Azerbaycan ordusu NATO standartlarına uygun hale getiriliyor
Aliyev: Azerbaycan ordusu NATO standartlarına uygun hale getiriliyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ordusunun NATO standartlarına uygun hale getirildiğini ve bu süreçte Türkiye ile yakın işbirliği içinde olduklarını... 07.11.2025, Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’de NATO delegasyonu ile bir araya geldiği görüşmede, Azerbaycan ordusunun NATO standartlarına göre yeniden yapılandırıldığını söyledi.Aliyev, “Azerbaycan ordusu NATO standartlarına uygun hale getiriliyor ve bu bağlamda Türk ordusu ile sıkı bir işbirliği içinde” dedi.Görüşmeye, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinin NATO temsilcilerinin yanı sıra ABD ile Fransa'nın NATO nezdindeki daimi temsilcilerinin yardımcıları katıldı.Azerbaycan, 2008 yılından bu yana NATO’nun "Askeri Eğitim Genişleme Programı" çerçevesinde ittifak ile işbirliği yapıyor. Bu süreç, Azerbaycan ordusunun modernizasyonu ve NATO standartlarına uyum sağlama hedefini taşıyor.
Aliyev: Azerbaycan ordusu NATO standartlarına uygun hale getiriliyor

01:13 07.11.2025
© SputnikAliyev’den Macron'a Gürcistan suçlaması: ‘Yine kulakları gözüküyor’
Aliyev’den Macron'a Gürcistan suçlaması: ‘Yine kulakları gözüküyor’ - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
© Sputnik
Abone ol
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ordusunun NATO standartlarına uygun hale getirildiğini ve bu süreçte Türkiye ile yakın işbirliği içinde olduklarını belirtti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’de NATO delegasyonu ile bir araya geldiği görüşmede, Azerbaycan ordusunun NATO standartlarına göre yeniden yapılandırıldığını söyledi.
Aliyev, “Azerbaycan ordusu NATO standartlarına uygun hale getiriliyor ve bu bağlamda Türk ordusu ile sıkı bir işbirliği içinde” dedi.
Görüşmeye, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinin NATO temsilcilerinin yanı sıra ABD ile Fransa'nın NATO nezdindeki daimi temsilcilerinin yardımcıları katıldı.
Azerbaycan, 2008 yılından bu yana NATO’nun "Askeri Eğitim Genişleme Programı" çerçevesinde ittifak ile işbirliği yapıyor. Bu süreç, Azerbaycan ordusunun modernizasyonu ve NATO standartlarına uyum sağlama hedefini taşıyor.
