https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/aliyev-azerbaycan-ordusu-nato-standartlarina-uygun-hale-getiriliyor-1100803792.html

Aliyev: Azerbaycan ordusu NATO standartlarına uygun hale getiriliyor

Aliyev: Azerbaycan ordusu NATO standartlarına uygun hale getiriliyor

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ordusunun NATO standartlarına uygun hale getirildiğini ve bu süreçte Türkiye ile yakın işbirliği içinde olduklarını... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-07T01:13+0300

2025-11-07T01:13+0300

2025-11-07T01:11+0300

dünya

i̇lham aliyev

azerbaycan

azerbaycan ordusu

nato

türkiye

abd

fransa

bakü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091705194_0:270:1065:869_1920x0_80_0_0_5ec3cc5e8a9e4bb6ed54964bf7d4faae.jpg

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’de NATO delegasyonu ile bir araya geldiği görüşmede, Azerbaycan ordusunun NATO standartlarına göre yeniden yapılandırıldığını söyledi.Aliyev, “Azerbaycan ordusu NATO standartlarına uygun hale getiriliyor ve bu bağlamda Türk ordusu ile sıkı bir işbirliği içinde” dedi.Görüşmeye, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinin NATO temsilcilerinin yanı sıra ABD ile Fransa'nın NATO nezdindeki daimi temsilcilerinin yardımcıları katıldı.Azerbaycan, 2008 yılından bu yana NATO’nun "Askeri Eğitim Genişleme Programı" çerçevesinde ittifak ile işbirliği yapıyor. Bu süreç, Azerbaycan ordusunun modernizasyonu ve NATO standartlarına uyum sağlama hedefini taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/rutteden-natoya-rusya-ile-uzun-sureli-catismaya-hazirlanma-cagrisi-1100787415.html

azerbaycan

abd

fransa

bakü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇lham aliyev, azerbaycan, azerbaycan ordusu, nato, türkiye, abd, fransa, bakü