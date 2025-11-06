https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/rutteden-natoya-rusya-ile-uzun-sureli-catismaya-hazirlanma-cagrisi-1100787415.html
Rutte'den NATO'ya Rusya ile uzun süreli çatışmaya hazırlanma çağrısı
Rutte’den NATO'ya Rusya ile uzun süreli çatışmaya hazırlanma çağrısı
Rutte, NATO müttefiklerine Rusya ile uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanmaları çağrısında bulundu. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak müttefiklerine Rusya ile ‘uzun süreli çatışmaya’ hazırlanmaları çağrısı yaptı.Romanya'da düzenlenen bir savunma sanayi forumunda konuşan Rutte, “Rusya, Avrupa ve dünyada istikrarsızlaştırıcı bir güç olmaya devam edecek. Onlar uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanıyor. Saf olamayız. Biz de hazırlıklı olmalıyız” ifadelerini kullandı.Rusya, son yıllarda batı sınırlarında NATO’nun eşi benzeri görülmemiş etkinliğine dikkat çekiyor. İttifak ise girişimlerini genişleterek bunu ‘Rus saldırganlığının caydırılması’ olarak nitelendiriyor.Rus yetkililer, NATO güçlerinin Avrupa’da artırılmasından duyduğu tedirginliği defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile eşit haklara dayanan diyaloğa açık olduğunu açıklarken Batı’nın kıtayı silahlandırma politikasından vazgeçmesi gerektiğini kaydetmişti. Kremlin ise Rusya'nın hiç kimse için tehdit oluşturmadığını ancak çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri görmezden gelmeyeceğini vurgulamıştı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak müttefiklerine Rusya ile ‘uzun süreli çatışmaya’ hazırlanmaları çağrısı yaptı.
Romanya'da düzenlenen bir savunma sanayi forumunda konuşan Rutte, “Rusya, Avrupa ve dünyada istikrarsızlaştırıcı bir güç olmaya devam edecek. Onlar uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanıyor. Saf olamayız. Biz de hazırlıklı olmalıyız” ifadelerini kullandı.
Rusya, son yıllarda batı sınırlarında NATO’nun eşi benzeri görülmemiş etkinliğine dikkat çekiyor. İttifak ise girişimlerini genişleterek bunu ‘Rus saldırganlığının caydırılması’ olarak nitelendiriyor.
Rus yetkililer, NATO güçlerinin Avrupa’da artırılmasından duyduğu tedirginliği defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile eşit haklara dayanan diyaloğa açık olduğunu açıklarken Batı’nın kıtayı silahlandırma politikasından vazgeçmesi gerektiğini kaydetmişti. Kremlin ise Rusya'nın hiç kimse için tehdit oluşturmadığını ancak çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri görmezden gelmeyeceğini vurgulamıştı.