ABD üssünde şüpheli paket paniği: En az 7 kişi hastaneye kaldırıldı

ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Joint Base Andrews üssüne perşembe günü gönderilen şüpheli bir paket, en az yedi kişinin hastalanmasına yol açtı.

Beyaz bir toz içeren paketin açılmasının ardından üssün bir binası tahliye edildi ve olay yerine HAZMAT (tehlikeli madde) ekibi sevk edildi.Üs yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Zarf, bina içerisinde açıldıKaynaklara göre, pakette bulunan beyaz tozun tehlikeli bir madde olup olmadığı henüz netleşmedi. İlk saha testlerinde herhangi bir zararlı maddeye rastlanmadığı, ancak incelemelerin sürdüğü bildirildi. HAZMAT ekibinin akşam saatlerinde bölgeden ayrıldığı belirtildi.Olay sırasında etkilenen yedi kişinin, üs içinde bulunan Malcolm Grove Tıp Merkezi’ne götürüldüğü, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri aktarıldı.Söz konusu zarfın, Hava Ulusal Muhafız Hazırlık Merkezi olarak kullanılan binada açıldığı ve odanın inceleme tamamlanana kadar kapalı kalacağı açıklandı.Kaynaklar ayrıca, paketin içinde ‘siyasi propaganda içerikli materyallerin’ de bulunduğunu bildirdi.Üst düzey yetkililerin kullandığı üsWashington DC yakınlarındaki Joint Base Andrews (Andrews Müşterek Üssü), başkan, başkan yardımcısı ve bakanlar gibi üst düzey yetkililerin resmi seyahatlerinde sıkça kullandığı bir üs olarak biliniyor.ABD Başkanı Donald Trump olaydan bir gün önce, çarşamba günü aynı üssü ziyaret etmişti.

