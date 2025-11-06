Türkiye
BM Güvenlik Konseyi'nden Ahmet Şara kararı
BM Güvenlik Konseyi'nden Ahmet Şara kararı
BM Güvenlik Konseyi Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a uygulanan yaptırımları kaldırdı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir kararı kabul etti. Karara Rusya'nın da desteğiyle 14 lehte oy verildiği, Çin'in ise çekimser kaldığı bildirildi.
BM Güvenlik Konseyi'nden Ahmet Şara kararı

23:20 06.11.2025 (güncellendi: 23:25 06.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
BM Güvenlik Konseyi Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a uygulanan yaptırımları kaldırdı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir kararı kabul etti.
Karara Rusya'nın da desteğiyle 14 lehte oy verildiği, Çin'in ise çekimser kaldığı bildirildi.
