ABD, BM İnsan Hakları Konseyi’ne insan hakları raporunu sunmadı

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından yayımlanan basın bültekininde ABD'nin söz konusu raporu planlanan inceleme tarihine kadar sunmadığı bildirildi. 07.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD temsilcileri, ülkedeki insan hakları durumuna ilişkin ulusal raporun sunulmasının planlandığı BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Grubu’nun 50. oturumuna katılmadı. Söz konusu durum, konseyin basın bülteninde kaleme alındı.ABD’nin Evrensel Periyodik İncelemesi’nin '2026 yılında yapılacak 53. oturuma ertelenmesine ancak daha erken bir tarihte de gerçekleştirilebileğine' karar verildiği dile getirilen açıklamada Washington'un söz konusu raporu 7 Kasım 2025’te planlanan inceleme tarihine kadar sunmadığı kaydedildi.Şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin BM İnsan Hakları Konseyi’nden çekilmesine ilişkin bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. O dönemde BM İnsan Hakları Konseyi Basın Servisi, ABD'nin 'artık üyesi olmadığı bir hükümetler arası organdan çekilemeyeceğini’' bildirmiş; ABD’nin Konsey'deki görev süresi 2024 yılı sonunda sona erdiğini ve o tarihten itibaren ABD'nin BM’nin 193 üye devletinin her biri gibi otomatik olarak gözlemci devlet statüsü kazadığını kaydetmişti.ABD’nin Çalışma Grubu’nun 50. oturumu sırasında Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması sürecine katılmama kararından dolayı üzüntüsünü dile getiren İnsan Hakları Konseyi, ABD’yi Evrensel Periyodik İnceleme mekanizmasıyla iş birliğini yeniden başlatmaya çağırdı.Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Grubu'nun 50. Oturumu 3-14 Kasım tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştiriliyor. Bu süre zarfında Andorra, Belarus, Bulgaristan, Honduras, Liberya, Malavi, Maldivler, Moğolistan ve Panama periyodik inceleme sürecinden geçti. Mevcut oturum kapsamında Libya, Marshall Adaları ve Hırvatistan da raporlarını sunacak.Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması nedir?Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması, BM’ye üye 193 ülkenin tamamında insan haklarıyla ilgili bilgilerin toplanmasını sağlayan bir mekanizmadır. Bu mekanizma, devletlere bu alandaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini hatırlatmayı amaçlıyor. İnsan Hakları Konseyi Çalışma Grubu, Konsey’in 47 üye devletinin temsilcilerinden oluşuyor. Tüm BM üyesi ülkeler, yaklaşık her beş yılda bir, insan hakları ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin raporlarını İnsan Hakları Konseyi'ne sunuyor.

