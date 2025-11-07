https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/346-kisinin-olumune-yol-acan-737-max-kazalarinin-ardindan-acilan-boeing-davasi-dustu-1100818985.html

346 kişinin ölümüne yol açan 737 Max kazalarının ardından açılan Boeing davası düştü

346 kişinin ölümüne yol açan 737 Max kazalarının ardından açılan Boeing davası düştü

Sputnik Türkiye

ABD'de ölümle sonuçlanan iki Boeing 737 Max uçak kazasıyla bağlantılı olarak açılan ceza davası düşürüldü. Mahkeme kararı, Boeing'in hükümetle yaptığı... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-07T13:38+0300

2025-11-07T13:38+0300

2025-11-07T13:38+0300

dünya

abd

boeing

adalet bakanlığı

abd

dava

boeing 737 max

boeing 737

boeing

boeing 737 max

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099853687_0:0:2911:1637_1920x0_80_0_0_601872dc99c3b9b20c7101cbf7efdbee.jpg

ABD'l, uçak üreticisi Boeing'in, 2018 ve 2019 yıllarında 346 kişinin ölümüne yol açan iki 737 Max kazasıyla bağlantılı ceza davası düşürüldü. ABD hükümetinin talebi üzerine mahkeme, Boeing'e yöneltilen 'dolandırıcılık suç ortaklığı' suçlamasının düşürülmesine karar verdi.Yargıç Reed O'Connor, 'kararın kamu yararına olmadığını' düşündüğünü belirtti ancak 'ABD hükümetinin talebini reddetmek için yeterli gerekçe bulunmadığını' ifade etti. Bu kararla, hükümetle yapılan yeni anlaşma kapsamında Boeing'in davadan muaf tutulmasını sağladı.Kurbanların aileleri karara itiraz edeceklerini açıkladıAlınan karar, kazalarda yaşamını yitirenlerin yakınları için büyük hayal kırıklığı yarattı. Aileleri temsil eden avukat Paul Cassell, karar itiraz edeceklerini belirterek, "Bir adaletsizlik işlenirken mahkemeler sessiz kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.Boeing 1.1 milyar dolarlık yeni mali yükümlülük altına girdiBoeing, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile yaptığı anlaşma uyarınca 243 milyon dolar ek ceza ödeyecek ve bağımsız bir uyum görevlisi istihdam edecek. Boeing ayrıca, 1.1 milyar dolarlık yeni mali taahhüt altına girdi.ABD Adalet Bakanlığı, kararı savunarak, "Bu anlaşma, uzun sürecek davalar yerine kurban ailelerine hızlı bir çözüm sunuyor" açıklamasını yaptı. Boeing ise 'güvenlik, kalite ve denetim sistemlerini güçlendirmeye kararlı olduklarını' belirtti.Uçak havadayken kapısı kopmuştuABD hükümeti, daha önce Boeing'i 'uçuş kontrol yazılımına ilişkin kritik bilgileri gizleyerek düzenleyicileri yanıltmakla' suçlamıştı. 2021'de yapılan ilk anlaşmayla Boeing, 2.5 milyar dolar ceza ve tazminat ödeyerek yargılamadan kurtulmuştu. Dava 2023'te yeniden açılmış, bir 737 Max 9 uçağında kapının uçuş sırasında kopması üzerine Boeing'in anlaşma şartlarını ihlal ettiği öne sürülmüştü. Yeni anlaşma, bu suçlamayı tamamen kaldırarak Boeing'e özellikle devletle yürüttüğü savunma ihalelerinde oluşabilecek 'kara liste' riskini ortadan kaldırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/abd-adalet-bakanliginin-boeingi-dolandiricilikla-suclamaya-hazirlandigi-bildirildi-1085399136.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, boeing, adalet bakanlığı, abd, dava, boeing 737 max, boeing 737, boeing, boeing 737 max