https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/346-kisinin-olumune-yol-acan-737-max-kazalarinin-ardindan-acilan-boeing-davasi-dustu-1100818985.html
346 kişinin ölümüne yol açan 737 Max kazalarının ardından açılan Boeing davası düştü
346 kişinin ölümüne yol açan 737 Max kazalarının ardından açılan Boeing davası düştü
Sputnik Türkiye
ABD'de ölümle sonuçlanan iki Boeing 737 Max uçak kazasıyla bağlantılı olarak açılan ceza davası düşürüldü. Mahkeme kararı, Boeing'in hükümetle yaptığı... 07.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-07T13:38+0300
2025-11-07T13:38+0300
2025-11-07T13:38+0300
dünya
abd
boeing
adalet bakanlığı
abd
dava
boeing 737 max
boeing 737
boeing
boeing 737 max
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099853687_0:0:2911:1637_1920x0_80_0_0_601872dc99c3b9b20c7101cbf7efdbee.jpg
ABD'l, uçak üreticisi Boeing'in, 2018 ve 2019 yıllarında 346 kişinin ölümüne yol açan iki 737 Max kazasıyla bağlantılı ceza davası düşürüldü. ABD hükümetinin talebi üzerine mahkeme, Boeing'e yöneltilen 'dolandırıcılık suç ortaklığı' suçlamasının düşürülmesine karar verdi.Yargıç Reed O'Connor, 'kararın kamu yararına olmadığını' düşündüğünü belirtti ancak 'ABD hükümetinin talebini reddetmek için yeterli gerekçe bulunmadığını' ifade etti. Bu kararla, hükümetle yapılan yeni anlaşma kapsamında Boeing'in davadan muaf tutulmasını sağladı.Kurbanların aileleri karara itiraz edeceklerini açıkladıAlınan karar, kazalarda yaşamını yitirenlerin yakınları için büyük hayal kırıklığı yarattı. Aileleri temsil eden avukat Paul Cassell, karar itiraz edeceklerini belirterek, "Bir adaletsizlik işlenirken mahkemeler sessiz kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.Boeing 1.1 milyar dolarlık yeni mali yükümlülük altına girdiBoeing, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile yaptığı anlaşma uyarınca 243 milyon dolar ek ceza ödeyecek ve bağımsız bir uyum görevlisi istihdam edecek. Boeing ayrıca, 1.1 milyar dolarlık yeni mali taahhüt altına girdi.ABD Adalet Bakanlığı, kararı savunarak, "Bu anlaşma, uzun sürecek davalar yerine kurban ailelerine hızlı bir çözüm sunuyor" açıklamasını yaptı. Boeing ise 'güvenlik, kalite ve denetim sistemlerini güçlendirmeye kararlı olduklarını' belirtti.Uçak havadayken kapısı kopmuştuABD hükümeti, daha önce Boeing'i 'uçuş kontrol yazılımına ilişkin kritik bilgileri gizleyerek düzenleyicileri yanıltmakla' suçlamıştı. 2021'de yapılan ilk anlaşmayla Boeing, 2.5 milyar dolar ceza ve tazminat ödeyerek yargılamadan kurtulmuştu. Dava 2023'te yeniden açılmış, bir 737 Max 9 uçağında kapının uçuş sırasında kopması üzerine Boeing'in anlaşma şartlarını ihlal ettiği öne sürülmüştü. Yeni anlaşma, bu suçlamayı tamamen kaldırarak Boeing'e özellikle devletle yürüttüğü savunma ihalelerinde oluşabilecek 'kara liste' riskini ortadan kaldırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/abd-adalet-bakanliginin-boeingi-dolandiricilikla-suclamaya-hazirlandigi-bildirildi-1085399136.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099853687_0:0:2589:1942_1920x0_80_0_0_1c89b9069c2afc7a472a841d472973fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, boeing, adalet bakanlığı, abd, dava, boeing 737 max, boeing 737, boeing, boeing 737 max
abd, boeing, adalet bakanlığı, abd, dava, boeing 737 max, boeing 737, boeing, boeing 737 max
346 kişinin ölümüne yol açan 737 Max kazalarının ardından açılan Boeing davası düştü
ABD'de ölümle sonuçlanan iki Boeing 737 Max uçak kazasıyla bağlantılı olarak açılan ceza davası düşürüldü. Mahkeme kararı, Boeing'in hükümetle yaptığı anlaşmayı onayladı ancak yargıç, kararın kamu yararına olmadığını belirtti. 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleşen kazalarda 346 kişi ölmüştü.
ABD'l, uçak üreticisi Boeing'in, 2018 ve 2019 yıllarında 346 kişinin ölümüne yol açan iki 737 Max kazasıyla bağlantılı ceza davası düşürüldü. ABD hükümetinin talebi üzerine mahkeme, Boeing'e yöneltilen 'dolandırıcılık suç ortaklığı' suçlamasının düşürülmesine karar verdi.
Yargıç Reed O'Connor, 'kararın kamu yararına olmadığını' düşündüğünü belirtti ancak 'ABD hükümetinin talebini reddetmek için yeterli gerekçe bulunmadığını' ifade etti. Bu kararla, hükümetle yapılan yeni anlaşma kapsamında Boeing'in davadan muaf tutulmasını sağladı.
Kurbanların aileleri karara itiraz edeceklerini açıkladı
Alınan karar, kazalarda yaşamını yitirenlerin yakınları için büyük hayal kırıklığı yarattı. Aileleri temsil eden avukat Paul Cassell, karar itiraz edeceklerini belirterek, "Bir adaletsizlik işlenirken mahkemeler sessiz kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.
Boeing 1.1 milyar dolarlık yeni mali yükümlülük altına girdi
Boeing, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile yaptığı anlaşma uyarınca 243 milyon dolar ek ceza ödeyecek ve bağımsız bir uyum görevlisi istihdam edecek. Boeing ayrıca, 1.1 milyar dolarlık yeni mali taahhüt altına girdi.
ABD Adalet Bakanlığı, kararı savunarak, "Bu anlaşma, uzun sürecek davalar yerine kurban ailelerine hızlı bir çözüm sunuyor" açıklamasını yaptı. Boeing ise 'güvenlik, kalite ve denetim sistemlerini güçlendirmeye kararlı olduklarını' belirtti.
Uçak havadayken kapısı kopmuştu
ABD hükümeti, daha önce Boeing'i 'uçuş kontrol yazılımına ilişkin kritik bilgileri gizleyerek düzenleyicileri yanıltmakla' suçlamıştı. 2021'de yapılan ilk anlaşmayla Boeing, 2.5 milyar dolar ceza ve tazminat ödeyerek yargılamadan kurtulmuştu.
Dava 2023'te yeniden açılmış, bir 737 Max 9 uçağında kapının uçuş sırasında kopması üzerine Boeing'in anlaşma şartlarını ihlal ettiği öne sürülmüştü. Yeni anlaşma, bu suçlamayı tamamen kaldırarak Boeing'e özellikle devletle yürüttüğü savunma ihalelerinde oluşabilecek 'kara liste' riskini ortadan kaldırdı.