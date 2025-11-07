Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
346 kişinin ölümüne yol açan 737 Max kazalarının ardından açılan Boeing davası düştü
346 kişinin ölümüne yol açan 737 Max kazalarının ardından açılan Boeing davası düştü
ABD'de ölümle sonuçlanan iki Boeing 737 Max uçak kazasıyla bağlantılı olarak açılan ceza davası düşürüldü. Mahkeme kararı, Boeing'in hükümetle yaptığı...
ABD'l, uçak üreticisi Boeing'in, 2018 ve 2019 yıllarında 346 kişinin ölümüne yol açan iki 737 Max kazasıyla bağlantılı ceza davası düşürüldü. ABD hükümetinin talebi üzerine mahkeme, Boeing'e yöneltilen 'dolandırıcılık suç ortaklığı' suçlamasının düşürülmesine karar verdi.Yargıç Reed O'Connor, 'kararın kamu yararına olmadığını' düşündüğünü belirtti ancak 'ABD hükümetinin talebini reddetmek için yeterli gerekçe bulunmadığını' ifade etti. Bu kararla, hükümetle yapılan yeni anlaşma kapsamında Boeing'in davadan muaf tutulmasını sağladı.Kurbanların aileleri karara itiraz edeceklerini açıkladıAlınan karar, kazalarda yaşamını yitirenlerin yakınları için büyük hayal kırıklığı yarattı. Aileleri temsil eden avukat Paul Cassell, karar itiraz edeceklerini belirterek, "Bir adaletsizlik işlenirken mahkemeler sessiz kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.Boeing 1.1 milyar dolarlık yeni mali yükümlülük altına girdiBoeing, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile yaptığı anlaşma uyarınca 243 milyon dolar ek ceza ödeyecek ve bağımsız bir uyum görevlisi istihdam edecek. Boeing ayrıca, 1.1 milyar dolarlık yeni mali taahhüt altına girdi.ABD Adalet Bakanlığı, kararı savunarak, "Bu anlaşma, uzun sürecek davalar yerine kurban ailelerine hızlı bir çözüm sunuyor" açıklamasını yaptı. Boeing ise 'güvenlik, kalite ve denetim sistemlerini güçlendirmeye kararlı olduklarını' belirtti.Uçak havadayken kapısı kopmuştuABD hükümeti, daha önce Boeing'i 'uçuş kontrol yazılımına ilişkin kritik bilgileri gizleyerek düzenleyicileri yanıltmakla' suçlamıştı. 2021'de yapılan ilk anlaşmayla Boeing, 2.5 milyar dolar ceza ve tazminat ödeyerek yargılamadan kurtulmuştu. Dava 2023'te yeniden açılmış, bir 737 Max 9 uçağında kapının uçuş sırasında kopması üzerine Boeing'in anlaşma şartlarını ihlal ettiği öne sürülmüştü. Yeni anlaşma, bu suçlamayı tamamen kaldırarak Boeing'e özellikle devletle yürüttüğü savunma ihalelerinde oluşabilecek 'kara liste' riskini ortadan kaldırdı.
13:38 07.11.2025
ABD'de ölümle sonuçlanan iki Boeing 737 Max uçak kazasıyla bağlantılı olarak açılan ceza davası düşürüldü. Mahkeme kararı, Boeing'in hükümetle yaptığı anlaşmayı onayladı ancak yargıç, kararın kamu yararına olmadığını belirtti. 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleşen kazalarda 346 kişi ölmüştü.
ABD'l, uçak üreticisi Boeing'in, 2018 ve 2019 yıllarında 346 kişinin ölümüne yol açan iki 737 Max kazasıyla bağlantılı ceza davası düşürüldü. ABD hükümetinin talebi üzerine mahkeme, Boeing'e yöneltilen 'dolandırıcılık suç ortaklığı' suçlamasının düşürülmesine karar verdi.
Yargıç Reed O'Connor, 'kararın kamu yararına olmadığını' düşündüğünü belirtti ancak 'ABD hükümetinin talebini reddetmek için yeterli gerekçe bulunmadığını' ifade etti. Bu kararla, hükümetle yapılan yeni anlaşma kapsamında Boeing'in davadan muaf tutulmasını sağladı.

Kurbanların aileleri karara itiraz edeceklerini açıkladı

Alınan karar, kazalarda yaşamını yitirenlerin yakınları için büyük hayal kırıklığı yarattı. Aileleri temsil eden avukat Paul Cassell, karar itiraz edeceklerini belirterek, "Bir adaletsizlik işlenirken mahkemeler sessiz kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Boeing 1.1 milyar dolarlık yeni mali yükümlülük altına girdi

Boeing, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile yaptığı anlaşma uyarınca 243 milyon dolar ek ceza ödeyecek ve bağımsız bir uyum görevlisi istihdam edecek. Boeing ayrıca, 1.1 milyar dolarlık yeni mali taahhüt altına girdi.
ABD Adalet Bakanlığı, kararı savunarak, "Bu anlaşma, uzun sürecek davalar yerine kurban ailelerine hızlı bir çözüm sunuyor" açıklamasını yaptı. Boeing ise 'güvenlik, kalite ve denetim sistemlerini güçlendirmeye kararlı olduklarını' belirtti.

Uçak havadayken kapısı kopmuştu

ABD hükümeti, daha önce Boeing'i 'uçuş kontrol yazılımına ilişkin kritik bilgileri gizleyerek düzenleyicileri yanıltmakla' suçlamıştı. 2021'de yapılan ilk anlaşmayla Boeing, 2.5 milyar dolar ceza ve tazminat ödeyerek yargılamadan kurtulmuştu.
Dava 2023'te yeniden açılmış, bir 737 Max 9 uçağında kapının uçuş sırasında kopması üzerine Boeing'in anlaşma şartlarını ihlal ettiği öne sürülmüştü. Yeni anlaşma, bu suçlamayı tamamen kaldırarak Boeing'e özellikle devletle yürüttüğü savunma ihalelerinde oluşabilecek 'kara liste' riskini ortadan kaldırdı.
