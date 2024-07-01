https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/abd-adalet-bakanliginin-boeingi-dolandiricilikla-suclamaya-hazirlandigi-bildirildi-1085399136.html

ABD Adalet Bakanlığı’nın Boeing’i dolandırıcılıkla suçlamaya hazırlandığı bildirildi

ABD Adalet Bakanlığı’nın Boeing’i dolandırıcılıkla suçlamaya hazırlandığı bildirildi

Sputnik Türkiye

ABD Adalet Bakanlığı’nın, Boeing’in 737 Max jet uçaklarının 2018 ve 2019 yıllarında karıştığı ölümcül kazaların ardından varılan dolandırıcılıkla mücadele uyum... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T11:21+0300

2024-07-01T11:21+0300

2024-07-01T11:18+0300

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dava

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Sputnik’e konuşan bir kaynağa göre ABD Adalet Bakanlığı, Boeing’in 2021’de imzalanan ve uygulamalarını gözden geçirmesi ve düzenli rapor vermesi koşuluyla şirketi dava açılmasına karşı koruyan anlaşmayı ihlal ettiği sonucuna vardı. İddianamede bir tek maddenin yer alacağını belirten kaynak, bunun, uçakların güvenliğini sağlama yönündeki önlemler konusunda ABD hükümetini aldatmak olduğunu kaydetti.Bakanlığın bu konuyla ilgili resmi kararı 7 Temmuz’da kabul edip açıklaması bekleniyor.Uçuş kontrol sistemindeki hata 346 cana mal olduEndonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, "bu tip uçakların ilk kazası" olarak tarihe geçmişti.Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing "737 Max 8" tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.Her 2 kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.Uçuş kontrolleriyle ilgili hatanın yol açtığı anlaşılan kazalardaki sorumluluğunu kabul eden Boeing, 2021 yılında ABD Adalet Bakanlığı’yla yasal uzlaşma anlaşması imzalamıştı. Anlaşma kapsamında, kazalarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile müşterisi hava yolu şirketlerine tazminat ödemeyi, ayrıca düzenleyicileri yanılttığı için adli para cezası ödemeyi kabul etmişti. Şirketin tazminat ödemeleri ve para cezası toplamının 2.5 milyar dolar olacağı açıklanmıştı.Sorunlar devam ediyorTüm önlemlere rağmen Boeing uçaklarının teknik sorunlar yaşadığına ilişkin haberler gelmeye devam ediyor.Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 25 Mart 2022 tarihinde ziyaret ettiği ABD dönüşünde, kullandığı Boeing 737-800’in arızalanması nedeniyle uçağı değiştirmek zorunda kalmıştı.5 Ocak 2024 tarihinde ABD'de Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-MAX 9 uçağının uçuş esnasında acil çıkış kapısında patlama yaşanmış, uçak Portland'a acil iniş gerçekleştirmişti.ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 6 Mayıs 2024’te, Boeing'in 787 Dreamliner uçaklarına yönelik denetimleri tamamlama ve şirket çalışanlarının uçak kayıtlarında sahtecilik yapma olasılığına ilişkin soruşturma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/yine-boeing-yine-ariza-antalyadan-kalkan-ucak-varsovaya-acil-inis-yapti-1084296815.html

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