James Webb Teleskobu keşfetti: Dünya'ya yaklaşan 3I/ATLAS'ın 7 milyar yıllık olduğu ortaya çıktı

bilim insanları, james webb verileriyle 3i/atlas gök cisminin 7 milyar yıllık olduğunu keşfetti. bazı uzmanlar bu nesnenin uzaylı kökenli bir araç olabileceğini iddia ederken, nasa doğal bir kuyruklu yıldız olduğunu savunuyor.

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), bilim insanlarının uzun süredir tartıştığı gizemli gök cismi 3I/ATLAS hakkında yeni ve çarpıcı bulgular elde etti.Yapılan analizlere göre bu nesne, 7 milyar yıl öncesine, yani Güneş Sistemi’nin bile oluşumundan önceye uzanıyor.Araştırmacılar, cismin milyarlarca yıl boyunca kozmik ışın bombardımanına maruz kaldığını, bu yüzden yüzeyinin tamamen değiştiğini tespit etti.Uzaylı gemisi mi, kozmik fosil mi?3I/ATLAS, bilim dünyasında büyük bir tartışma başlattı.Bazı uzmanlar bu nesnenin sıradan bir yıldızlararası kuyruklu yıldız olduğunu savunurken, Harvard Üniversitesi’nden Profesör Avi Loeb, çok daha iddialı bir teori öne sürdü:“Bu cisim, yapay ışık üretiyor olabilir. Bu da yapay bir motorun, yani bir tür uzaylı teknolojisinin varlığına işaret edebilir.”Loeb’ün bu iddiası, “Oumuamua” tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ancak NASA, temkinli davranıyor: Ajansa göre 3I/ATLAS, başka bir yıldız sisteminden gelen doğal bir kuyruklu yıldız.James Webb’ten gelen veriler: 7 milyar yıllık i̇zLiveScience’ın aktardığına göre, James Webb verileri bilgisayar simülasyonlarıyla birleştirildiğinde, cismin olağanüstü miktarda karbon dioksit içerdiği ve yoğun radyasyon nedeniyle kalın bir kabuk geliştirdiği tespit edildi.Araştırmayı yöneten Romain Maggiolo (Belçika Kraliyet Uzay Aeronomisi Enstitüsü), “Etkisi yavaş ama milyarlarca yıl boyunca çok güçlü bir değişim yaratıyor” dedi.Bu durum, 3I/ATLAS’ın Güneş’in koruyucu manyetik alanı dışında, galaksinin daha tehlikeli bölgelerinde milyarlarca yıl hayatta kaldığını gösteriyor.Dünya’dan gözlemlenebilecekİlginç olan şu ki, bu antik gök cismi şu anda Dünya’ya doğru geri dönüyor.Bilim insanları, bu ay içinde güçlü teleskoplarla 3I/ATLAS’ın gözlemlenebileceğini söylüyor.Eğer bir teleskobunuz varsa, gökyüzüne bakma zamanı olabilir — kim bilir, belki de gerçekten uzaylı kökenli bir misafire tanıklık ediyorsunuzdur.Kozmik işınların hikayesiAraştırma henüz hakem incelemesinden geçmemiş olsa da, bulgular galaktik radyasyonun yıldızlararası cisimler üzerindeki dönüştürücü etkisini gözler önüne seriyor.Bilim insanları bu keşfin, yabancı yıldız sistemlerinden gelen objelerin yapısını anlamamızda büyük bir adım olduğunu belirtiyor.

