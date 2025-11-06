https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/zapad-grubuna-bagli-birlikler-kupyanskta-yedi-binayi-daha-kontrol-altina-aldi--1100800972.html
‘Zapad’ grubuna bağlı birlikler Kupyansk’ta yedi binayı daha kontrol altına aldı
20:33 06.11.2025 (güncellendi: 20:50 06.11.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan videoda, ‘Zapad’ grubunun Kupyansk’ta yedi binayı daha kontrol altına aldığı bildirildi. Rus komutan, birliklerin Kupyansk’ın doğu kısmını 5 gün içinde kontrol altına alabileceğini söyledi.
1486. Motorize Tüfek Alayı'nın saldırı müfrezesinin ‘Lovetz’ kod adlı komutanı, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan videoda, ‘Zapad’ grubunun Kupyansk’ta yedi binayı daha kontrol altına aldığını ve yem fabrikası sahasının temizliğinin tamamlandığını açıkladı.
Birliğin Komutanı, Kupyansk’ın doğu kesimindeki kendi sorumluluk alanında özgürleştirilmesi gereken 50’den az bina kaldığını belirterek “İlerlemeye devam ediyoruz, şehirdeki doğu bölümünde benim sorumluluk alanımda özgürleştirilecek 50’den az yapı kaldı” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan videoda Kupyansk’ta sekiz Ukrayna ordusu askerinden oluşan iki militan grubunun yok edildiği açıklandı.
Lovets, “Birlik, Kupyansk’ın doğu kesimini özgürleştirme görevini sürdürmektedir. Düşman direnmeye çalışıyor. Bugün toplam sekiz kişiden oluşan iki grup daha imha edildi” dedi. Bakanlık dün yaptığı değerlendirmede, Vladimir Zelenskiy’in Kupyansk’ta sözde ‘temizlik’ yapıldığı yönündeki beyanlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Zelenskiy’in ya sahadaki durumdan habersiz olduğunu ya da umutsuzluğu gizlemek için gerçeği çarpıttığını ifade etmişti.
‘Zapad’ birlikleri Kupyansk’ın doğu kısmını 5 gün içinde kontrol altına alabilir
1486. Motorize Tüfek Alayı'nın saldırı müfrezesinin ‘Lovetz’ kod adlı komutanı, Kupyansk’ın doğu kısmının 5 gün içinde kontrol altına alınacağını bildirdi. ‘Lovets’, “Düşmanı bastırıyoruz, önümüzdeki beş gün içinde Kupyansk’ın doğu kısmını kontrol altına alma görevini tamamlayacağız” dedi.
Kupyansk, Harkov bölgesinin doğu kesiminde Ukrayna ordusunun savunması açısından kilit şehirlerden biri. Şehir, ikiye ayrılan Oskol Nehri üzerinde yer alıyor. Nehir, doğal bir savunma hattı ve coğrafi engel oluştururken aynı zamanda cephe hattının da geçtiği yer. Kentin kontrol altına alınması, nehrin aşılmasını ve Rus birliklerinin Harkov bölgesinde batıya doğru ilerlemesini mümkün kılabilir.