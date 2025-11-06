https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/rus-silahli-kuvvetleri-kupyanskta-ilerleyisini-surduruyor-130-binanin-daha-kontrol-altina-alinmasi-1100774705.html

Rus Silahlı Kuvvetleri Kupyansk’ta ilerleyişini sürdürüyor: 130 binanın daha kontrol altına alınması hedefleniyor

Rus Silahlı Kuvvetleri Kupyansk’ta ilerleyişini sürdürmeye devam ediyor. 121. motorize tüfek alayı taarruz birliği komutanı, 06.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Kupyansk’taki operasyonları devam ederken, birliklerin Oskol Nehri’nin sağ kıyısı boyunca ilerlediği bildirildi. Taarruz birliği komutanı, şehirde yaklaşık 130 binanın daha özgürleştirilmesi gerektiğini bildirdi.Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nin 'Zapad' (Batı) grubuna bağlı 121. motorize tüfek alayı taarruz birliği komutanı, 'Lavrik' çağrı adlı asker tarafından, son 24 saat içinde 25 binanın Rus birliklerince kontrol altına alındığını belirterek, ilerlemenin planlandığı şekilde sürdüğünü ifade etti. Söz konusu operasyonların, bölgedeki Batı 'Zapad' grubunun koordinasyonu altında yürütüldüğü kaydedildi.Rus İHA Birlikleri Kupyansk yakınlarında beş Ukrayna ordusu pikabını imha etti Rus taarruz birliği komutanı tarafından, Rusya’nın 'Zapad' (Batı) grubuna bağlı insansız hava aracı araçları, Kupyansk yakınlarında Ukrayna ordusuna ait beş pikabı etkisiz hale getirdiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu araçlarda Ukraynalı askerlerin bulunduğu ve operasyonun son 24 saat içinde gerçekleştirildiği belirtildi. Kupyansk çevresindeki çatışmalarda Rus birliklerinin İHA destekli taarruzlarının sürdüğü ifade edildi.Açıklama, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bir video aracılığıyla duyuruldu. Bakanlık dün yaptığı değerlendirmede, Vladimir Zelenskiy’in Kupyansk’ta sözde ‘temizlik’ yapıldığı yönündeki beyanlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Zelenskiy’in ya sahadaki durumdan habersiz olduğunu ya da umutsuzluğu gizlemek için gerçeği çarpıttığını ifade etmişti.

