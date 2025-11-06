Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/rus-silahli-kuvvetleri-kupyanskta-ilerleyisini-surduruyor-130-binanin-daha-kontrol-altina-alinmasi-1100774705.html
Rus Silahlı Kuvvetleri Kupyansk’ta ilerleyişini sürdürüyor: 130 binanın daha kontrol altına alınması hedefleniyor
Rus Silahlı Kuvvetleri Kupyansk’ta ilerleyişini sürdürüyor: 130 binanın daha kontrol altına alınması hedefleniyor
Sputnik Türkiye
Rus Silahlı Kuvvetleri Kupyansk’ta ilerleyişini sürdürmeye devam ediyor. 121. motorize tüfek alayı taarruz birliği komutanı, 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T02:40+0300
2025-11-06T02:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
batı
ukrayna
kupyansk
rus silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/01/1082346794_0:10:3127:1769_1920x0_80_0_0_681ee94ad846a20aef0fc392dc57d43f.jpg
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Kupyansk’taki operasyonları devam ederken, birliklerin Oskol Nehri’nin sağ kıyısı boyunca ilerlediği bildirildi. Taarruz birliği komutanı, şehirde yaklaşık 130 binanın daha özgürleştirilmesi gerektiğini bildirdi.Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nin 'Zapad' (Batı) grubuna bağlı 121. motorize tüfek alayı taarruz birliği komutanı, 'Lavrik' çağrı adlı asker tarafından, son 24 saat içinde 25 binanın Rus birliklerince kontrol altına alındığını belirterek, ilerlemenin planlandığı şekilde sürdüğünü ifade etti. Söz konusu operasyonların, bölgedeki Batı 'Zapad' grubunun koordinasyonu altında yürütüldüğü kaydedildi.Rus İHA Birlikleri Kupyansk yakınlarında beş Ukrayna ordusu pikabını imha etti Rus taarruz birliği komutanı tarafından, Rusya’nın 'Zapad' (Batı) grubuna bağlı insansız hava aracı araçları, Kupyansk yakınlarında Ukrayna ordusuna ait beş pikabı etkisiz hale getirdiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu araçlarda Ukraynalı askerlerin bulunduğu ve operasyonun son 24 saat içinde gerçekleştirildiği belirtildi. Kupyansk çevresindeki çatışmalarda Rus birliklerinin İHA destekli taarruzlarının sürdüğü ifade edildi.Açıklama, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bir video aracılığıyla duyuruldu. Bakanlık dün yaptığı değerlendirmede, Vladimir Zelenskiy’in Kupyansk’ta sözde ‘temizlik’ yapıldığı yönündeki beyanlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Zelenskiy’in ya sahadaki durumdan habersiz olduğunu ya da umutsuzluğu gizlemek için gerçeği çarpıttığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/putinin-talimati-nukleer-denge-donemine-donus-sinyali-veriyor-1100773186.html
batı
ukrayna
kupyansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/01/1082346794_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_cc6a3958b066e2dae852f212b4f03486.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
batı, ukrayna, kupyansk, rus silahlı kuvvetleri
batı, ukrayna, kupyansk, rus silahlı kuvvetleri

Rus Silahlı Kuvvetleri Kupyansk’ta ilerleyişini sürdürüyor: 130 binanın daha kontrol altına alınması hedefleniyor

02:40 06.11.2025 (güncellendi: 02:42 06.11.2025)
© Sputnik / Антон ВергунRus ordusu drone dron eğitimi insansız hava aracı İHA
Rus ordusu drone dron eğitimi insansız hava aracı İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
© Sputnik / Антон Вергун
Abone ol
Rus Silahlı Kuvvetleri Kupyansk’ta ilerleyişini sürdürmeye devam ediyor. 121. motorize tüfek alayı taarruz birliği komutanı,
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Kupyansk’taki operasyonları devam ederken, birliklerin Oskol Nehri’nin sağ kıyısı boyunca ilerlediği bildirildi. Taarruz birliği komutanı, şehirde yaklaşık 130 binanın daha özgürleştirilmesi gerektiğini bildirdi.
Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nin 'Zapad' (Batı) grubuna bağlı 121. motorize tüfek alayı taarruz birliği komutanı, 'Lavrik' çağrı adlı asker tarafından, son 24 saat içinde 25 binanın Rus birliklerince kontrol altına alındığını belirterek, ilerlemenin planlandığı şekilde sürdüğünü ifade etti. Söz konusu operasyonların, bölgedeki Batı 'Zapad' grubunun koordinasyonu altında yürütüldüğü kaydedildi.

Rus İHA Birlikleri Kupyansk yakınlarında beş Ukrayna ordusu pikabını imha etti

Rus taarruz birliği komutanı tarafından, Rusya’nın 'Zapad' (Batı) grubuna bağlı insansız hava aracı araçları, Kupyansk yakınlarında Ukrayna ordusuna ait beş pikabı etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu araçlarda Ukraynalı askerlerin bulunduğu ve operasyonun son 24 saat içinde gerçekleştirildiği belirtildi. Kupyansk çevresindeki çatışmalarda Rus birliklerinin İHA destekli taarruzlarının sürdüğü ifade edildi.
Açıklama, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bir video aracılığıyla duyuruldu. Bakanlık dün yaptığı değerlendirmede, Vladimir Zelenskiy’in Kupyansk’ta sözde ‘temizlik’ yapıldığı yönündeki beyanlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Zelenskiy’in ya sahadaki durumdan habersiz olduğunu ya da umutsuzluğu gizlemek için gerçeği çarpıttığını ifade etmişti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
DÜNYA
'Putin’in talimatı ‘nükleer denge’ dönemine dönüş sinyali veriyor'
Dün, 21:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала