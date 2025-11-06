https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/yurt-disindan-alisveris-yapanlar-dikkat-6li-gtip-bilgisi-aranacak-1100792245.html

Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat: 6'lı GTİP bilgisi aranacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yeni düzenlemeye göre, posta yoluyla yurt dışından taşınan eşyaların gümrük işlemlerinde artık 6’lı GTİP (tarife alt pozisyonu) bilgisi zorunlu hale getirildi.Bu sayede posta yoluyla gelen ürünlerin sınıflandırılması ve beyan süreçleri gümrüklerde daha hızlı ve doğru şekilde yapılabilecek.Hızlı kargoda 8’li GTİP uygulaması sürecekYeni düzenleme posta gönderileriyle ilgili olurken, hızlı kargo taşımacılığında herhangi bir değişiklik yapılmadı.Mevcut uygulamaya göre hızlı kargoyla gelen eşyalar için 8’li GTİP bilgisi aranmaya devam edecek.Bu ayrım sayesinde hem düşük hacimli bireysel gönderiler hem de ticari kapsamda taşınan eşyalar için gümrük sisteminde uyumlu bir yapı sağlanacak.Konsinye ihracatta kolaylık sağlanacakTebliğde yer alan bir diğer önemli değişiklik ise konsinye ihracat işlemlerine ilişkin oldu.Yeni düzenlemeyle birlikte konsinye ihracatın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle yapılmasına olanak tanındı.Bu adım, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ihracat süreçlerini kolaylaştırarak e-ihracat hacmini artırmayı hedefliyor.

