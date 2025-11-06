https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/youtube-israilin-insan-haklari-ihlallerini-gosteren-700den-fazla-videoyu-kaldirdi--1100796863.html
YouTube, İsrail’in insan hakları ihlallerini gösteren 700’den fazla videoyu kaldırdı
YouTube, İsrail’in insan hakları ihlallerini gösteren 700’den fazla videoyu kaldırdı
Sputnik Türkiye
Üç Filistinli hak örgütünün YouTube hesapları sessizce silinirken eleştiriler ‘sansür’ söylemlerine dönüştü. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T16:48+0300
2025-11-06T16:48+0300
2025-11-06T16:48+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
youtube
vi̇deo
filistin
sansür
i̇srail
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100796430_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_938eaf63d980bcf5282e3321cbcd8bfd.jpg
YouTube, İsrail ordusunun işlediği iddia edilen insan hakları ihlallerini belgeleyen yüzlerce videoyu kaldırdığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.Platform, üç önde gelen Filistinli insan hakları örgütüne ait toplam 700’den fazla videoyu hiçbir uyarı yapmadan sildi.Üç görgütün hesapları kapatıldıThe Intercept’in haberine göre, Google’a ait video platformu YouTube, ekim ayı başında Al Mezan İnsan Hakları Merkezi, Al-Haq ve Filistin İnsan Hakları Merkezi’ne ait kanalları sessizce kapattı.Bu kuruluşlar, eylül ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçu, soykırım ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle delil sunmalarının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınmıştı. YouTube’tan ‘yasal uyum’ savunmasıGoogle, hesapların kaldırılmasının 'Dışişleri Bakanlığı yaptırımlarının doğrudan sonucu' olduğunu belirterek, 'Google, geçerli yaptırım ve ticaret yasalarına uymaya kararlıdır' şeklinde bir açıklama yaptı.Ancak insan hakları savunucuları bu açıklamayı ikna edici bulmadı. Anayasal Haklar Merkez'nden avukat Katherine Gallagher şunları söyledi:‘İfade özgürlüğüne darbe’Al Mezan yetkilileri, kanalın kaldırılmasının mesajlarını dünyaya iletme kapasitelerini engellediğini belirterek, X platformundaki açıklamalarında şunları yazdı:Açıklamada ayrıca, bu adımın Filistinli mağdurların sesini kısmayı amaçlayan 'daha geniş bir baskı dalgasının parçası' olduğu söyledi. ‘Tehlikeli bir emsal’Democracy for the Arab World Now (DAWN) adlı kuruluşun direktörü Sarah Leah Whitson ise YouTube'un kararına şaşırdığını belirterek, "Platformun siyasi baskılara bu kadar açık olması endişe verici" dedi.Whitson, bu adımın ‘gelecekte kamuoyunun erişeceği bilgileri siyasi iktidarların belirleyebileceği tehlikeli bir emsal’ oluşturduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/israil-ve-misir-hattinda-gerilim-tel-aviv-dogalgaz-kozunu-masaya-koydu-1100793194.html
filistin
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100796430_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_51255e43feac46a3b86480eb0febb3c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
youtube, vi̇deo, filistin, sansür, i̇srail, haberler
youtube, vi̇deo, filistin, sansür, i̇srail, haberler
YouTube, İsrail’in insan hakları ihlallerini gösteren 700’den fazla videoyu kaldırdı
Üç Filistinli hak örgütünün YouTube hesapları sessizce silinirken eleştiriler ‘sansür’ söylemlerine dönüştü.
YouTube, İsrail ordusunun işlediği iddia edilen insan hakları ihlallerini belgeleyen yüzlerce videoyu kaldırdığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.
Platform, üç önde gelen Filistinli insan hakları örgütüne ait toplam 700’den fazla videoyu hiçbir uyarı yapmadan sildi.
Üç görgütün hesapları kapatıldı
The Intercept’in haberine göre, Google’a ait video platformu YouTube, ekim ayı başında Al Mezan İnsan Hakları Merkezi, Al-Haq ve Filistin İnsan Hakları Merkezi’ne ait kanalları sessizce kapattı.
Bu kuruluşlar, eylül ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçu, soykırım ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle delil sunmalarının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınmıştı.
YouTube’tan ‘yasal uyum’ savunması
Google, hesapların kaldırılmasının 'Dışişleri Bakanlığı yaptırımlarının doğrudan sonucu' olduğunu belirterek, 'Google, geçerli yaptırım ve ticaret yasalarına uymaya kararlıdır' şeklinde bir açıklama yaptı.
Ancak insan hakları savunucuları bu açıklamayı ikna edici bulmadı. Anayasal Haklar Merkez'nden avukat Katherine Gallagher şunları söyledi:
YouTube’un Trump yönetiminin insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına ilişkin kanıtları kamuoyundan gizleme gündemini desteklemesi kabul edilemez. Kongre, başkana bilgi akışını kesme yetkisi vermedi.
‘İfade özgürlüğüne darbe’
Al Mezan yetkilileri, kanalın kaldırılmasının mesajlarını dünyaya iletme kapasitelerini engellediğini belirterek, X platformundaki açıklamalarında şunları yazdı:
YouTube'un, insan hakları örgütüne ait bir kanalı önceden uyarı yapmadan kaldırması ciddi bir ilke hatasıdır ve ifade özgürlüğü açısından tehlikeli bir gerilemedir.
Açıklamada ayrıca, bu adımın Filistinli mağdurların sesini kısmayı amaçlayan 'daha geniş bir baskı dalgasının parçası' olduğu söyledi.
Democracy for the Arab World Now (DAWN) adlı kuruluşun direktörü Sarah Leah Whitson ise YouTube'un kararına şaşırdığını belirterek, "Platformun siyasi baskılara bu kadar açık olması endişe verici" dedi.
Whitson, bu adımın ‘gelecekte kamuoyunun erişeceği bilgileri siyasi iktidarların belirleyebileceği tehlikeli bir emsal’ oluşturduğunu söyledi.