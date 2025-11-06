https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/israil-ve-misir-hattinda-gerilim-tel-aviv-dogalgaz-kozunu-masaya-koydu-1100793194.html

İsrail ve Mısır hattında gerilim: Tel Aviv 'doğalgaz' kozunu masaya koydu

İsrail, Mısır sınırındaki bölgeyi “kapalı askeri alan” ilan ederek gerilimi tırmandırdı. Gerekçe: Kahire’nin Sina Yarımadası’nda askerî yığınak yaptığı... 06.11.2025, Sputnik Türkiye

İsrail hükümeti, Mısır sınırında yer alan bölgeyi “kapalı askeri alan” ilan etti. Bu adım, Mısır’ın Sina’daki askerî varlığını artırdığı iddialarının ardından geldi.İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Kahire ile imzalanan büyük doğalgaz anlaşmasının askıya alınabileceğini söyledi. Savunma Bakanı Yisrael Katz da güvenlik gerekçesiyle sınır hattının tamamen ordu kontrolüne geçtiğini duyurdu.Kahire’den net yanıt: 'Enerjiyle baskı kuramazsınız'Mısır Enformasyon Kurumu Başkanı Diaa Rashwan, İsrail’in iddialarını “temelsiz ve siyasi” olarak nitelendirdi.Rashwan, “Kahire, Sina’daki kuvvetler konusunda Tel Aviv’e açık mesajlar iletti” dedi.Mısır kaynakları da Al Arabiya’ya, İsrail’den gaz anlaşmasının askıya alınmasına dair resmi bir bildirim alınmadığını belirterek, “Enerji ihtiyacımızı başka kaynaklardan karşılayabiliriz” açıklamasını yaptı.'Netanyahu i̇ç kamuoyuna oynuyor'Bölgesel güvenlik uzmanı Tümgeneral Wael Rabie, İsrail’in Sina iddialarının “dış tehdit algısı yaratmaya dönük bir propaganda hamlesi” olduğunu söyledi.“Bu, Netanyahu’nun klasik taktiğidir. İç krizlerde dış düşman imajını öne çıkararak kamuoyunu oyalıyor.”Rabie’ye göre, Enerji Bakanı Cohen’in açıklamaları da Netanyahu’nun yönlendirmesiyle yapıldı.“Gaz anlaşmasının i̇ptali Mısır’ın lehine”Uzmanlara göre, İsrail’in doğalgaz anlaşmasından çekilmesi ekonomik olarak kendi zararına olacak.Rabie, anlaşmanın 2040’a kadar Leviathan sahasından 130 milyar metreküp gaz sevkiyatını kapsadığını ve milyarlarca dolarlık tazminat riskini barındırdığını hatırlatarak, Mısır açısından dört avantaj sıraladı:Sina’daki askeri varlık: 'Barış Anlaşması’na uygun'Rabie, Mısır ordusunun Sina’daki varlığının 1979 Mısır-İsrail Barış Antlaşması’na uygun olduğunu vurguladı:Ayrıca, 2012–2013 yıllarında tarafların mutabakatıyla bölgeye ek birlikler gönderildiği, durumun BM’nin Çok Uluslu Güç (MFO) birimlerince denetlendiği belirtildi.'Gazı keserse İsrail zarar görür'Eski Mısır Petrol Bakanı Osama Kamel, İsrail gazının Mısır piyasasında artık belirleyici bir rol oynamadığını söyledi.Kamel’e göre, Kahire hiçbir koşulda enerjiyi siyasi baskı aracı olarak kullanmayı kabul etmeyecek. İsrail’in olası bir iptali, Knesset’te ve kamuoyunda tepkiyle karşılanacak.

