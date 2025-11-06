https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/yeni-zelandada-yaban-hayati-parki-mali-sikinti-sebebiyle-2-yasli-aslani-uyuttu-1100779704.html
Yeni Zelanda'da yaban hayatı parkı, mali sıkıntı sebebiyle 2 yaşlı aslanı uyuttu
Kuzeydeki Whangārei şehrinde bulunan özel mülkiyete ait Kamo Yaban Hayatı Koruma Parkı, ekonomik kriz sebebiyle kapılarını kapattı. Park yetkilileri daha sonra parkın sahibi olan Bolton Equities'in 32,5 hektarlık araziyi Ağustos ayında satışa çıkardığını ve 18 ila 21 yaşları arasındaki 7 aslanının "mülk sahibinin verdiği zor bir kararın ardından" uyutulacağını söyledi.Bugün yapılan açıklamada ise 2 yaşlı aslanının uyutulduğunu doğruladı. Imvula ve Sibili adlı iki yaşlı aslanının hasta olduğunu vurgulayan yetkililer, diğer aslanların başka bir tesise taşımanın "uygulanabilir veya insani bir seçenek" olmadığını savundu.Öte yandan sosyal medyadan tepkiler giderek çoğalırken bir hükümet yetkilisi ise uyutulması kararının sahiplerine ait olduğunu ve bu plandan haberdar edildiklerini söyledi.
Yeni Zelanda'da ekonomik sıkıntı içine giren Kamo Yaban Hayatı Koruma Parkı, iki yaşlı aslanı uyuttuklarını açıkladı. Kalan beş aslanın durumu belirsizliğini korurken hayvan severler, diğer aslanların uyutulması için erteleme talep ediyor.
Kuzeydeki Whangārei şehrinde bulunan özel mülkiyete ait Kamo Yaban Hayatı Koruma Parkı, ekonomik kriz sebebiyle kapılarını kapattı. Park yetkilileri daha sonra parkın sahibi olan Bolton Equities'in 32,5 hektarlık araziyi Ağustos ayında satışa çıkardığını ve 18 ila 21 yaşları arasındaki 7 aslanının "mülk sahibinin verdiği zor bir kararın ardından" uyutulacağını söyledi.
Bugün yapılan açıklamada ise 2 yaşlı aslanının uyutulduğunu doğruladı. Imvula ve Sibili adlı iki yaşlı aslanının hasta olduğunu vurgulayan yetkililer, diğer aslanların başka bir tesise taşımanın "uygulanabilir veya insani bir seçenek" olmadığını savundu.
Öte yandan sosyal medyadan tepkiler giderek çoğalırken bir hükümet yetkilisi ise uyutulması kararının sahiplerine ait olduğunu ve bu plandan haberdar edildiklerini söyledi.