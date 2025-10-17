https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/sahiplendigi-kopekleri-oldurdugu-iddiasiyla-yargilaniyordu-9-yil-9-ay-hapis-cezasi-aldi-1100276524.html

Sahiplendiği köpekleri öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyordu: 9 yıl 9 ay hapis cezası aldı

Ankara'da sahipsiz köpekleri sahiplenme bahanesiyle evine alarak öldürdüğü iddia edilen doktor Muhammet Mustafa Duman hakkında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, doktor hakkında 'evcil hayvanı kasten öldürme' ve 'hayvana cinsel istismar' suçlarından 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi. İddiaları reddetti, iftira dediAnkara Batı Adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet Mustafa Duman ile taraf avukatları katıldı. Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin görüşünü açıklaması için cumhuriyet savcısına söz verdi.Savcı, mütalaasında sanık Duman'ın "müstehcenlik" ve zincirleme şekilde "evcil hayvanı kasten öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep ederek, tutukluluk halinin devamını istedi.Mütalaanın ardından savunma yapmak üzere söz verilen sanık, hakkındaki iddiaların iftira olduğunu savunarak, şu beyanda bulundu: "Ben suçsuzum. Bu anlatılanlar bir kurgudur. İddia edilen olay evimde geçmektedir. 6 tanık dinlendi. Bu tanıklar benim evimin içine nasıl tanık olabiliyor. Hiçbir delile dayanmaksızın bana seri katil diyorlar. Ortada ceset ve somut delil bulunmamaktadır. Bu köpekler şu an sokaklarda gezmektedir. 6 aydır hukuksuzca tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum."Avukatlar: Türkiye'nin ilk hayvan seri katil dosyası Sanık avukatları da dosyada somut delil bulunmadığını, delillerin hukuka aykırı şekilde elde edildiğini ve suçlamaların zan üzerine kurulu olduğunu öne sürüp, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.Müşteki avukatları ise davanın Türkiye'nin gördüğü ilk hayvan seri katil dosyası olduğunu, çıkacak kararın örnek teşkil edeceğini dile getirip, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Muhammet Mustafa Duman'ı "evcil hayvanı kasten öldürme" ve "hayvana cinsel istismar" suçlarından 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanık Duman'a "müstehcenlik" suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve 750 lira adli para cezası verdi. Bu cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

