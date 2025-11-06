https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/bati-medyasi-duyurdu-abd-samda-askeri-us-kuruyor-1100798853.html

Batı medyası duyurdu: 'ABD, Şam’da askeri üs kuruyor'

Batı medyasına göre ABD, Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara yönetimindeki Şam yakınlarında yeni bir askeri üs kurmaya hazırlanıyor. Üs, İsrail... 06.11.2025, Sputnik Türkiye

Pek çok batı medyası kaynaklarının aktardığına göre ABD, Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında bir hava üssü kurmak için hazırlıklara başladı. Bu üs, İsrail ile Suriye arasında görüşülmekte olan saldırmazlık anlaşmasını takip ve destek amacıyla kullanılacak. Eğer plan hayata geçerse, bu adım ABD’nin Suriye’deki ilk doğrudan askeri varlığı olacak.Bölgedeki dengeleri değiştirebilir Söz konusu adım Suriye’deki güç dengelerini değiştirebilecek tarihi bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Üssün, Şam’ın güneyine erişim sağlayan stratejik bir bölgede konumlandırıldığı belirtildi. ABD’nin, İsrail ve Suriye arasında kurulacak olası saldırmazlık hattını gözetlemek ve bölgesel istikrarı desteklemek amacıyla harekete geçtiği aktarılıyor.Şara: Ülke yeniden denge kazanıyorSuriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’nın, ülkesinin artık “bölgesel bağımsızlığını koruma ve Batı ile ilişkileri normalleştirme” sürecine girdiği bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Şara ile önümüzdeki günlerde Washington’da bir araya gelmesinin beklendiği de kaydedildi.Altyapı hazır, test uçuşları başladı ABD askeri planlamacıları son aylarda Şam’daki hava üssünde keşif uçuşları gerçekleştirdiği bildirilirken üssün pist ve altyapısının kullanılabilir durumda olduğu, ABD’ye ait nakliye uçaklarının test inişleri yaptığı belirtildi. Suriye tarafının üs üzerindeki egemenliği koruyacağı, ancak ABD’nin lojistik, keşif, yakıt ikmali ve insani destek gibi görevlerde aktif rol üstleneceği bildirildi.

