Batı medyası duyurdu: 'ABD, Şam’da askeri üs kuruyor'

Batı medyasına göre ABD, Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara yönetimindeki Şam yakınlarında yeni bir askeri üs kurmaya hazırlanıyor. Üs, İsrail... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
Batı medyasına göre ABD, Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara yönetimindeki Şam yakınlarında yeni bir askeri üs kurmaya hazırlanıyor. Üs, İsrail ile Suriye arasında planlanan güvenlik anlaşmasını izlemek amacıyla kullanılacak.
Pek çok batı medyası kaynaklarının aktardığına göre ABD, Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında bir hava üssü kurmak için hazırlıklara başladı. Bu üs, İsrail ile Suriye arasında görüşülmekte olan saldırmazlık anlaşmasını takip ve destek amacıyla kullanılacak. Eğer plan hayata geçerse, bu adım ABD’nin Suriye’deki ilk doğrudan askeri varlığı olacak.
Bölgedeki dengeleri değiştirebilir
Söz
konusu adım Suriye’deki
güç dengelerini değiştirebilecek tarihi bir gelişme
olarak değerlendiriliyor. Üssün, Şam’ın
güneyine erişim sağlayan stratejik bir bölgede
konumlandırıldığı belirtildi. ABD’nin
, İsrail
ve Suriye arasında kurulacak olası saldırmazlık hattını
gözetlemek ve bölgesel istikrarı desteklemek amacıyla harekete geçtiği aktarılıyor.
Şara: Ülke yeniden denge kazanıyor
Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara
’nın, ülkesinin artık “bölgesel bağımsızlığını koruma ve Batı ile ilişkileri normalleştirme
” sürecine girdiği bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın
, Şara ile önümüzdeki günlerde Washington’da
bir araya gelmesinin beklendiği de kaydedildi.
Altyapı hazır, test uçuşları başladı
ABD askeri planlamacıları son aylarda Şam’daki hava üssünde keşif uçuşları gerçekleştirdiği bildirilirken üssün pist ve altyapısının kullanılabilir durumda olduğu, ABD’ye ait nakliye uçaklarının test inişleri yaptığı belirtildi. Suriye tarafının üs üzerindeki egemenliği koruyacağı, ancak ABD’nin lojistik, keşif, yakıt ikmali ve insani destek gibi görevlerde aktif rol üstleneceği bildirildi.