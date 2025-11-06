https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/uzmanindan-enerji-iceceklerinden-uzak-durun-uyarisi-kalp-ritminizi-bozabilir-1100785472.html

Uzmanından 'enerji içeceklerinden uzak durun' uyarısı: Kalp ritminizi bozabilir

İzmir'de 16 yaşındaki bir gencin enerji içeceğiyle alkolü karıştırarak tüketmesinin ardından hayatını kaybetmesi sonrasında gözler enerji içeceklerine... 06.11.2025, Sputnik Türkiye

Enerji içeceklerinin kullanımı özellikle gençler arasında artıyor. İzmir'de 16 yaşındaki bir gencin enerji içeceğini alkolle karıştırarak tüketmesinin ardından hayatını kaybetmesiyle gözler yeniden enerji içeceklerine çevrildi. Prof. Dr. Ahmet Aydın da yüksek miktarda kafein içeren enerji içeceğiyle sadece alkolle değil kahve ve benzeri maddelerin birlikte tüketilmesinin sağlık açısından tehlikeli oluşturduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Aydın, "Örneğin, eğer bir enerji içeceği 300 miligram kafein içeriyorsa ve kişi bu etkiden tatmin olmayıp ikinci kutuyu da içerse, bu 600 miligram kafein anlamına gelir. Bu miktar, kalp ritmini bozacak düzeye yakın bir dozdur. Aynı anda 600 miligram kafein almak, yaklaşık altı fincan Türk kahvesine denk gelir. Bir kişinin kısa sürede altı fincan kahve içmesi kalpte ciddi ritim bozukluklarına yol açabilir.”Gençler arasında yaygınlaşan tehlikeli alışkanlıkYeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, yüksek miktarda kafein içeren enerji içeceğiyle alkol, kahve veya benzeri maddelerin birlikte tüketilmesinin sağlık açısından tehlikeli olduğuna dikkat çekti. İzmir'deki olaya dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, İki kutusu 6 fincan kahveye denkKafein ve alkolün etkileşimi kalp üzerinde ciddi baskı oluşturabilir” diyen Prof. Dr. Ahmet Aydın, şöyle devam etti:Enerji içeceklerinin sadece alkolle değil, kahve gibi diğer kafeinli içeceklerle birlikte alındığında da tehlike oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın, “Enerji içeceği sadece alkolle değil, kahve gibi diğer kafeinli içeceklerle birlikte tüketildiğinde de benzer riskler ortaya çıkar. Çünkü kahveler de 100 miligramdan başlayarak yüksek oranda kafein içerir. Bu da toplamda kafein miktarının toksik seviyelere ulaşmasına neden olabilir. Bir yetişkin için 700 miligram kafein, toksik etki yaratabilecek ciddi bir dozdur” dedi.Bu içeceklerden uzak durun Erken müdahalenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, şu uyarılarda bulundu:

