Türkiye'nin sağlık trendleri açıklandı: Kendini sağlıklı hissedenlerin oranı düşüyor, sağlıklı yaşam için çaba artıyor
© AASağlık çalışanı
© AA
Abone ol
Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre Türkiye'de kendini 'sağlıklı' hissedenlerin oranı düşüyor.
Türkiye genelinde 15-64 yaş arasında kadın ve erkeklerle yapılan görüşmeler sonrasında tamamlanan Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Araştırmada en çok Türkiye'de kendini 'sağlıklı' hissedenlerin oranındaki düşüş dikkat çekti. 2019'da toplumun yüzde 89'u sağlık durumunu “iyi” ya da “çok iyi” olarak değerlendirirken bu oran 2025'te yüzde 62'ye geriledi. Buna karşın bireylerin sağlıklı yaşam için gösterdikleri çaba belirgin biçimde artarken toplumun yüzde 84'ü sağlıklı kalmak için çaba gösteriyor,
Pandemi dengeleri değiştirdi
Araştırmaya göre, pandemi döneminde artan toplumsal sağlık bilinci, yerini bireysel farkındalığın güçlendiği bir döneme bırakıyor.
2019'da toplumun yüzde 89'u sağlık durumunu “iyi” ya da “çok iyi” olarak değerlendirirken bu oran 2025'te yüzde 62'ye geriledi. Buna karşın bireylerin sağlıklı yaşam için gösterdikleri çaba belirgin biçimde artıyor. Toplumun yüzde 84'ü sağlıklı kalmak için çaba gösterdiğini, yüzde 78'i doktor tavsiyelerine uyduğunu, yüzde 73'ü ise sağlığı için gerekli harcamayı yapmaya hazır olduğunu ifade ediyor.
Kalp sağlığına önem verenlerin oranı yükseldi
Araştırma Türkiye'de kalp sağlığına artan ilgiyi de gözler önüne seriyor. Buna göre, kalp sağlığı için düzenli kontrole gidenlerin oranının yüzde 29'a, çocuklarının kalp sağlığı için düzenli kontrol yaptıran ebeveynlerin oranının ise yüzde 45'e yükseldi.
Ağız ve diş sağlığıyla ilgili farkındalıkta da önemli bir artış bulunuyor. Ağız ve diş sağlığının kalp sağlığıyla ilişkili olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 56'dan yüzde 68'e çıkarken, katılımcıların yüzde 81'i ağız ve diş sağlığının genel sağlıkla ilişkili olduğunu belirtiyor.
Uyku en büyük sorun
Sağlıkla ilgili farkındalıkta en çok öne çıkan konulardan biri de uyku oldu. Toplumun yüzde 78'i düzenli uykunun sağlığa etkisi konusunda bilgi sahibi olduğunu söylerken, yüzde 54'ü uykuya dalmakta zorlandığını, yüzde 52'si gece sık uyandığını ifade ediyor.
Sağlık Trendleri Araştırması Detaylı Bulgular
Toplumun dörtte biri kronik bir sağlık problemiyle yaşıyor.
Sağlık durumunu “iyi/çok iyi” olarak değerlendirenlerin oranı 2019'da yüzde 89 iken 2025'te yüzde 62'ye geriledi.
Katılımcıların yalnızca yüzde 46'sı kendini “iyi” hissediyor; bu farkındalığın artmasına rağmen genel sağlık hissinin zayıf kaldığını gösteriyor.
Toplumun yüzde 84'ü sağlıklı kalmak için çaba gösteriyor; yüzde 78'i doktor önerilerine uyuyor, yüzde 73'ü sağlığı için harcama yapmaya hazır.
Sağlık üzerindeki etkisi konusunda en fazla bilgi sahibi olunan unsur yüzde 78 ile “düzenli uyku”. Uyku kalitesinden memnun olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 59.
Uyku apnesi ciddi bir sorun olarak görülüyor (yüzde 69), fakat katılımcıların yüzde 37'si tedavi gerektirmediğini, yüzde 28'i test yaptırmaktan çekindiğini ifade ediyor.
Toplumun yüzde 61'i sağlıklı yaşam (longevity) konusunda detaylı bilgiye sahip; yüzde 55'i dengeli beslenmeye, yüzde 51'i uyku düzenine dikkat ediyor.
Kalp sağlığı için düzenli kontrole gidenlerin oranı yüzde 29, çocuklarının kalp sağlığını düzenli kontrol ettiren ebeveyn oranı yüzde 45'e ulaştı.
Ağız ve diş sağlığının kalp sağlığı ile ilişkili olduğu düşünenlerin oranı yüzde 56'dan yüzde 68'e yükseldi.
Katılımcıların yüzde 81'i ise ağız ve diş sağlığının genel sağlıkla ilişkili olduğunu düşünüyor.
Sağlık merkezi seçiminde en belirleyici faktör doktor kadrosunun kalitesi (yüzde 36); teknolojik altyapıya verilen önem ise artış gösterdi (yüzde 17).
Toplumun yüzde 51'i yapay zekanın teşhis ve tedavi süreçlerine katkısı olacağını düşünüyor.
Yapay zekâ kullanımına dair en yaygın endişeler: veri güvenliği (yüzde 49), yanlış teşhis riski (yüzde 48) ve hatalı veri kullanımı (yüzde 44).