Türkiye'nin sağlık trendleri açıklandı: Kendini sağlıklı hissedenlerin oranı düşüyor, sağlıklı yaşam için çaba artıyor

Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre Türkiye'de kendini 'sağlıklı' hissedenlerin oranı düşüyor. 05.11.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde 15-64 yaş arasında kadın ve erkeklerle yapılan görüşmeler sonrasında tamamlanan Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Araştırmada en çok Türkiye'de kendini 'sağlıklı' hissedenlerin oranındaki düşüş dikkat çekti. 2019'da toplumun yüzde 89'u sağlık durumunu “iyi” ya da “çok iyi” olarak değerlendirirken bu oran 2025'te yüzde 62'ye geriledi. Buna karşın bireylerin sağlıklı yaşam için gösterdikleri çaba belirgin biçimde artarken toplumun yüzde 84'ü sağlıklı kalmak için çaba gösteriyor, Pandemi dengeleri değiştirdiAraştırmaya göre, pandemi döneminde artan toplumsal sağlık bilinci, yerini bireysel farkındalığın güçlendiği bir döneme bırakıyor. 2019'da toplumun yüzde 89'u sağlık durumunu “iyi” ya da “çok iyi” olarak değerlendirirken bu oran 2025'te yüzde 62'ye geriledi. Buna karşın bireylerin sağlıklı yaşam için gösterdikleri çaba belirgin biçimde artıyor. Toplumun yüzde 84'ü sağlıklı kalmak için çaba gösterdiğini, yüzde 78'i doktor tavsiyelerine uyduğunu, yüzde 73'ü ise sağlığı için gerekli harcamayı yapmaya hazır olduğunu ifade ediyor. Kalp sağlığına önem verenlerin oranı yükseldiAraştırma Türkiye'de kalp sağlığına artan ilgiyi de gözler önüne seriyor. Buna göre, kalp sağlığı için düzenli kontrole gidenlerin oranının yüzde 29'a, çocuklarının kalp sağlığı için düzenli kontrol yaptıran ebeveynlerin oranının ise yüzde 45'e yükseldi. Ağız ve diş sağlığıyla ilgili farkındalıkta da önemli bir artış bulunuyor. Ağız ve diş sağlığının kalp sağlığıyla ilişkili olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 56'dan yüzde 68'e çıkarken, katılımcıların yüzde 81'i ağız ve diş sağlığının genel sağlıkla ilişkili olduğunu belirtiyor.Uyku en büyük sorunSağlıkla ilgili farkındalıkta en çok öne çıkan konulardan biri de uyku oldu. Toplumun yüzde 78'i düzenli uykunun sağlığa etkisi konusunda bilgi sahibi olduğunu söylerken, yüzde 54'ü uykuya dalmakta zorlandığını, yüzde 52'si gece sık uyandığını ifade ediyor.Sağlık Trendleri Araştırması Detaylı Bulgular

