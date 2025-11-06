https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasinda-yeni-gelisme--1100781151.html
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme
Sputnik Türkiye
Ünlü isimlere yönelik sürdürülen uyuşturucu soruşturmasında analizleri temiz çıkan yedi kişi için takipsizlik kararı verildi. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T10:37+0300
2025-11-06T10:37+0300
2025-11-06T10:37+0300
yaşam
i̇rem derici
kaan yıldırım
berrak tüzünataç
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul
adli tıp kurumu
hadise
mert yazıcıoğlu
demet evgar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100017192_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eec06bbb8ad5f1875deeba97b644b816.png
İstanbul'da ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edilemeyen Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında 'takipsizlik kararı' verildi. Ünlü isimler gözaltına alınmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger'in de bulunduğu ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.Adli Tıp Kurumu'nca yapılan analizler sonucu hazırlanan raporda, kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespiti 'pozitif' çıkan isimler Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olarak açıklanmıştır İrem Derici, Engin Polat, Ziynet Sali ve Feyza Altun'un kan ve saç örneklerinde ise tıbbı ilaç etken maddesi pozitif çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/unlulere-yonelik-uyusturucu-operasyonu-bazi-isimlerin-testleri-pozitif-cikti-1100282737.html
i̇stanbul
hadise
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100017192_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_05ff512eb28207cf403b3340adfcd337.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇rem derici, kaan yıldırım, berrak tüzünataç, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, adli tıp kurumu, hadise, mert yazıcıoğlu, demet evgar
i̇rem derici, kaan yıldırım, berrak tüzünataç, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, adli tıp kurumu, hadise, mert yazıcıoğlu, demet evgar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme
Ünlü isimlere yönelik sürdürülen uyuşturucu soruşturmasında analizleri temiz çıkan yedi kişi için takipsizlik kararı verildi.
İstanbul'da ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edilemeyen Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında 'takipsizlik kararı' verildi.
Ünlü isimler gözaltına alınmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger'in de bulunduğu ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Adli Tıp Kurumu'nca yapılan analizler sonucu hazırlanan raporda, kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespiti 'pozitif' çıkan isimler Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olarak açıklanmıştır İrem Derici, Engin Polat, Ziynet Sali ve Feyza Altun'un kan ve saç örneklerinde ise tıbbı ilaç etken maddesi pozitif çıkmıştı.