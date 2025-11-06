https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasinda-yeni-gelisme--1100781151.html

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlü isimlere yönelik sürdürülen uyuşturucu soruşturmasında analizleri temiz çıkan yedi kişi için takipsizlik kararı verildi. 06.11.2025

İstanbul'da ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edilemeyen Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında 'takipsizlik kararı' verildi. Ünlü isimler gözaltına alınmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger'in de bulunduğu ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.Adli Tıp Kurumu'nca yapılan analizler sonucu hazırlanan raporda, kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespiti 'pozitif' çıkan isimler Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olarak açıklanmıştır İrem Derici, Engin Polat, Ziynet Sali ve Feyza Altun'un kan ve saç örneklerinde ise tıbbı ilaç etken maddesi pozitif çıkmıştı.

