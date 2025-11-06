https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/ukrayna-arktikte-faaliyet-gosteren-36-rus-sirketine-yaptirim-uyguladi-1100801869.html
Ukrayna, Arktik'te faaliyet gösteren 36 Rus şirketine yaptırım uyguladı
Ukrayna, Arktik bölgesinde doğal kaynaklar çıkaran Rus şirketlerine karşı yaptırım kararı aldı. Yaptırım listesinde 18 kişi ve 36 şirket yer alıyor. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
Ukrayna, Arktik bölgesinde doğal kaynaklar çıkaran Rusya merkezli 36 şirkete yaptırım uygulama kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin internet sitesinde yayınlandı.Açıklamaya göre yaptırımlar, Arktik bölgesinde enerji kaynaklarının çıkarılması ve ihracatında faaliyet gösteren Rus şirketlerine yönelik. Yaptırımlar, ayrıca askeri mühendislik ekipmanları üretimi yapan şirketleri de kapsıyor. Toplamda 18 kişi ve 36 şirket, Ukrayna'nın yaptırım listesine alındı.Ayrıca, Rus kömürünün deniz yoluyla ihracında yaptırımları delmek amacıyla aracı şirketler kullanan endüstriyel araştırma, jeolojik keşif, maden yataklarının geliştirilmesi ve hammadde üretimi yapan şirketler de yaptırım listesine dahil edildi.
2025
