Trump’ı sarsan 2 gün ve 3 gelişme
Trump’ı sarsan 2 gün ve 3 gelişme
Son günlerde yaşanan siyasi gelişmeler, analizlere göre ABD Başkanı’nın ‘mutlak güç efsanesinde’ çatlaklar yarattı. Detaylar haberde...
2025-11-06T12:37+0300
2025-11-06T12:37+0300
2025-11-06T12:41+0300
2025
Trump’ı sarsan 2 gün ve 3 gelişme
12:37 06.11.2025 (güncellendi: 12:41 06.11.2025)
Son günlerde yaşanan siyasi gelişmeler, analizlere göre ABD Başkanı’nın ‘mutlak güç efsanesinde’ çatlaklar yarattı. Trump’ın sadece iki günde yaşadığı üç gelişme arasında ‘üçüncü başkanlık olasılığı’ konusunda ‘umutsuzluk da’ eklendi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminin ilk dokuz ayı boyunca, analizlere göre ‘Beyaz Saray’daki hakimiyetine kimsenin karşı koyamayacağı’ düşünülüyordu ve ‘mutlak gücü efsanesi en çok buna inanılmasından’ kaynaklanıyordu.
Hukuki ve siyasi denetim mekanizmalarını aşarak yürütme gücünü genişletti, ticaret savaşları başlattı, müttefikleriyle köprüleri yıktı, bazı şehirlerde orduyu devreye soktu.
Ancak bu hafta yaşanan üç gelişme: Demokratların seçim zaferi, Yüksek Mahkeme’de Trump’ın ‘acil gümrük vergisi yetkileri’ne dair şüpheler ve üçüncü dönem yasağının yeniden gündeme gelmesi, analizlere göre ‘başkanın dokunulmaz görünen gücüne ciddi bir darbe’ vurdu.
Üçüncü kez aday olacak mı?
Ayrıca Trump'ın üçüncü kez aday olma ihtimali de anayasa engeline takılmış durumda. Trump, “Okuyunca açıkça görülüyor, aday olmama izin verilmiyor, ne yazık ki” dedi. Ancak yandaşları televizyon yayınlarında MAGA hareketinin 'planlarını uygulamak için bir döneme ve Trump'a ihtiyacı olduğunu' savunmaya devam ediyor.
Son anketler, Amerikalıların ülkenin gidişatından memnun olmadığını ve Trump’a olan güvenin azaldığını gösteriyor. Cumhuriyetçiler de önümüzdeki yıl yapılacak ara seçimlerde zorlu bir tabloyla karşı karşıya.
Bazı Cumhuriyetçi isimler, partinin yüksek gıda, konut ve sağlık maliyetleriyle yeterince mücadele etmediğini kabul ediyor. Başkan Yardımcısı JD Vance, sosyal medya hesabından “Seçimlere aşırı tepki vermemek gerek ama genç Amerikalıların onurlu bir yaşam sürdürebilmesini önemsiyorum” diyerek ekonomik reform çağrısı yaptı.
‘Ayıya dokunduk ama dimdik durduk’
Demokrat Parti, salı günü yapılan yerel seçimlerde Trump’la özdeşleşen adaylara karşı beklenenden daha büyük farklarla kazandı. Sadece New York’ta Zohran Mamdani değil, Virginia’da Abigail Spanberger ve New Jersey’de Mikie Sherrill, ‘MAGA' çizgisini benimseyen rakiplerini yenerek partiye moral kazandırdı.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Teksas’taki seçim bölgelerini yeniden çizme girişimlerine karşı çıkan seçmenlere teşekkür ederek “Ayıya dokunduk, ama biz de dimdik durduk” dedi.
Gümrük vergileri yetkisi sorgulanıyor
Trump’ın etkisini sınırlayan başka küçük gelişmeler de yaşandı.
Yüksek Mahkeme’deki Baş Yargıç John Roberts, Trump’ın “her ürüne, her ülkeye, her miktarda ve süresiz gümrük vergisi” koyabilmesini eleştirdi.
Yargıç Neil Gorsuch da “Yürütme erkinin giderek yasama organının yetkilerini gasp ettiğini” söyledi.