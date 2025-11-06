Türkiye
Trump: Hindistan'a gideceğim
Trump: Hindistan'a gideceğim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin daveti üzerine gelecek yıl Hindistan'ı ziyaret etme niyetini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin daveti üzerine gelecek yıl Hindistan'ı ziyaret etmek istediğini açıkladı.Modi'yi bir kez daha 'dost' olarak nitelendiren Trump, şu ifadeleri kullandı.Trump, söz konusu ziyaretin gelecek yıl olabileceğini söylerken, Modi'nin Rus petrolü alımını 'büyük ölçüde durdurduğunu' da iddia etti.
Trump: Hindistan'a gideceğim

22:38 06.11.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin daveti üzerine gelecek yıl Hindistan'ı ziyaret etme niyetini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin daveti üzerine gelecek yıl Hindistan'ı ziyaret etmek istediğini açıkladı.
Modi'yi bir kez daha 'dost' olarak nitelendiren Trump, şu ifadeleri kullandı.
O benim bir arkadaşım ve biz konuşuyoruz. Oraya gitmemi istiyor. Ne zaman gideceğimi netleştirdiğimizde, gideceğim. Modi büyük bir adam ve oraya gideceğim.
Trump, söz konusu ziyaretin gelecek yıl olabileceğini söylerken, Modi'nin Rus petrolü alımını 'büyük ölçüde durdurduğunu' da iddia etti.
