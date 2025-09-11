Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/manifest-grubu-son-kararlarini-duyurdu-iptal-ettik-1099289695.html
Haklarında soruşturma başlatılan Manifest Grubu son kararlarını duyurdu: 'İptal ettik'
Haklarında soruşturma başlatılan Manifest Grubu son kararlarını duyurdu: 'İptal ettik'
Sputnik Türkiye
Hayasızca hareketler ve teşhircilik suçlarından soruşturma başlatılan Manifest Grubu, Türkiye turnesini iptal etti. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T13:22+0300
2025-09-11T13:22+0300
yaşam
cumhuriyet başsavcılığı
manifest grubu
turne
iptal
teşhircilik
türkiye turnesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099234501_0:16:750:438_1920x0_80_0_0_448d48612c383e2772374d7d274688de.jpg
İstanbul'da gerçekleştirdikleri konserde sahne performansları nedeniyle haklarında 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatılan Manifest Grubu, Türkiye turnesini iptal etti. Haklarında soruşturma başlatıldı, yurt dışı çıkış yasağı getirildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grubun dans ve gösterilerinin 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarını oluşturduğunu iddia ederek resen soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında, grup üyeleri; Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi ve Zeynep Sude Oktay hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.Grup üyeleri kararlarını açıkladıKonya ve Erzurum'daki konserlerinin iptal edilmesinin ardından Manifest, Türkiye turnesini iptal etti. Manifest'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye Turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarından alabilirsiniz" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/konser-danslari-gundem-yaratmisti-manifest-grubu-hakkinda-karar-verildi-1099234674.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099234501_0:45:750:608_1920x0_80_0_0_964c2e35e466b99be8a1590e1fa1832a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cumhuriyet başsavcılığı, manifest grubu, turne, iptal, teşhircilik, türkiye turnesi
cumhuriyet başsavcılığı, manifest grubu, turne, iptal, teşhircilik, türkiye turnesi

Haklarında soruşturma başlatılan Manifest Grubu son kararlarını duyurdu: 'İptal ettik'

13:22 11.09.2025
© Fotoğraf : Manifest instagramManifest
Manifest - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
© Fotoğraf : Manifest instagram
Abone ol
Hayasızca hareketler ve teşhircilik suçlarından soruşturma başlatılan Manifest Grubu, Türkiye turnesini iptal etti.
İstanbul'da gerçekleştirdikleri konserde sahne performansları nedeniyle haklarında 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatılan Manifest Grubu, Türkiye turnesini iptal etti.

Haklarında soruşturma başlatıldı, yurt dışı çıkış yasağı getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grubun dans ve gösterilerinin 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarını oluşturduğunu iddia ederek resen soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında, grup üyeleri; Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi ve Zeynep Sude Oktay hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Grup üyeleri kararlarını açıkladı

Konya ve Erzurum'daki konserlerinin iptal edilmesinin ardından Manifest, Türkiye turnesini iptal etti. Manifest'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye Turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarından alabilirsiniz" denildi.
Manifest - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
TÜRKİYE
Konser dansları gündem yaratmıştı: Manifest grubu hakkında karar verildi
9 Eylül, 17:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала