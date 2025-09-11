https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/manifest-grubu-son-kararlarini-duyurdu-iptal-ettik-1099289695.html
Haklarında soruşturma başlatılan Manifest Grubu son kararlarını duyurdu: 'İptal ettik'
Hayasızca hareketler ve teşhircilik suçlarından soruşturma başlatılan Manifest Grubu, Türkiye turnesini iptal etti. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul'da gerçekleştirdikleri konserde sahne performansları nedeniyle haklarında 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatılan Manifest Grubu, Türkiye turnesini iptal etti. Haklarında soruşturma başlatıldı, yurt dışı çıkış yasağı getirildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grubun dans ve gösterilerinin 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarını oluşturduğunu iddia ederek resen soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında, grup üyeleri; Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi ve Zeynep Sude Oktay hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.Grup üyeleri kararlarını açıkladıKonya ve Erzurum'daki konserlerinin iptal edilmesinin ardından Manifest, Türkiye turnesini iptal etti. Manifest'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye Turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarından alabilirsiniz" denildi.
2025
