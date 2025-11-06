https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/tayfun-kahramanin-yeniden-yargilama-talebi-reddedildi-1100790330.html

Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılama talebi reddedildi

Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılama talebi reddedildi

Sputnik Türkiye

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı üzerine yapılan... 06.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-06T14:00+0300

2025-11-06T14:00+0300

2025-11-06T14:00+0300

türki̇ye

tayfun kahraman

gezi parkı

anayasa mahkemesi (aym)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122910_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd739049df0453c090f8f28eafe0ed86.jpg

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında yeni bir gelişme yaşandı.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına dayanılarak yapılan yeniden yargılama talebini reddetti.Şehir plancısı Tayfun Kahraman, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kahraman, 25 Nisan 2022 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/banka-unlu-profesorun-hesabina-yanlislikla-23-milyon-lira-yatirdi-hatayi-fark-etmedi--1100786188.html

türki̇ye

gezi parkı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tayfun kahraman, gezi parkı, anayasa mahkemesi (aym)