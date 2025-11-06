https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/tayfun-kahramanin-yeniden-yargilama-talebi-reddedildi-1100790330.html
Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılama talebi reddedildi
Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında yeni bir gelişme yaşandı.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına dayanılarak yapılan yeniden yargılama talebini reddetti.Şehir plancısı Tayfun Kahraman, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kahraman, 25 Nisan 2022 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor.
