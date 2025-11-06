Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/tayfun-kahramanin-yeniden-yargilama-talebi-reddedildi-1100790330.html
Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılama talebi reddedildi
Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılama talebi reddedildi
Sputnik Türkiye
Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı üzerine yapılan... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T14:00+0300
2025-11-06T14:00+0300
türki̇ye
tayfun kahraman
gezi parkı
anayasa mahkemesi (aym)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122910_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd739049df0453c090f8f28eafe0ed86.jpg
Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında yeni bir gelişme yaşandı.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına dayanılarak yapılan yeniden yargılama talebini reddetti.Şehir plancısı Tayfun Kahraman, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kahraman, 25 Nisan 2022 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/banka-unlu-profesorun-hesabina-yanlislikla-23-milyon-lira-yatirdi-hatayi-fark-etmedi--1100786188.html
türki̇ye
gezi parkı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122910_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_76cb8485a57b516aad61b7c08366479a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tayfun kahraman, gezi parkı, anayasa mahkemesi (aym)
tayfun kahraman, gezi parkı, anayasa mahkemesi (aym)

Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılama talebi reddedildi

14:00 06.11.2025
© FotoğrafTayfun Kahraman
Tayfun Kahraman - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı üzerine yapılan yeniden yargılama talebini reddedildi.
Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına dayanılarak yapılan yeniden yargılama talebini reddetti.

Şehir plancısı Tayfun Kahraman, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kahraman, 25 Nisan 2022 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor.
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
YAŞAM
Banka, ünlü profesörün hesabına yanlışlıkla 2.3 milyon lira yatırdı: Hatayı fark etmedi
12:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала