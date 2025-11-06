https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/banka-unlu-profesorun-hesabina-yanlislikla-23-milyon-lira-yatirdi-hatayi-fark-etmedi--1100786188.html

Banka, ünlü profesörün hesabına yanlışlıkla 2.3 milyon lira yatırdı: Hatayı fark etmedi

Banka, ünlü profesörün hesabına yanlışlıkla 2.3 milyon lira yatırdı: Hatayı fark etmedi

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yatırım hesabına kullanıcısı olduğu banka tarafından fazladan 2.3 milyon yatırıldığını ve kendisi arayana kadar bankanın durumu... 06.11.2025

Prof. Dr. Behçet Özkara'nın yatırım hesabına kullanıcısı olduğu banka tarafından 2 milyon 313 bin lira para yatırıldı. Bankanın durumu fark etmesini bekleyen Prof. Dr. Özkara, 2-3 gün 'yanlışlığın' fark edilmesini bekledi ama kimse aramayınca bankayı arayarak durumdan haberdar etti. Banka yetkililerin durumu 'şaşkınlıkla' karşıladığını anlatan Özkara, parayı sonunda iade edebildiğini dile getirdi. Hesabında fazladan para şaşırttıBazı hisse senedi ve fon alış ve satış işlemleri yapan Prof. Dr. Özkara'nın yatırım hesabına, kullanıcısı olduğu banka tarafından yanlışlıkla fazladan 2 milyon 313 bin 962 lira 17 kuruş aktarıldı. Durumun fark edilerek düzeltilmesi için bir süre bekleyen Özkara, hatayla ilgili herhangi bir gelişme olmaması üzerine bankanın müşteri hizmetleri yetkilisiyle iletişime geçti. Bankanın müşteri hizmetleri biriminden yetkiliyle yaptığı görüşmede söz konusu durumu anlatan Özkara, hatanın düzeltilmesini talep etti. Özkara'nın başvurusu üzerine banka görevlileri, hesapta gerçekleşen hatalı işlemi düzelterek 2 milyon 313 bin 962 lira 17 kuruşu geri aldı.Banka fark eder diye bekledim ama etmedilerBehçet Yalın Özkara, bankacılıkta yatırım işlemleri yapıldıktan sonra hesaba geçmesi gereken para için belli bir zaman olduğunu söyledi. Hisse senedi ve fon alıp sattığını anlatan Özkara, şöyle konuştu:Özkara, bankanın durumu 2-3 gün içinde fark edeceğini ve kendisini arayabileceğini düşündüğünü ancak kimsenin tarafına ulaşmadığını kaydetti.Parayı günlük faize yatırdımDaha sonra parayı günlük faize yatırdığını ifade eden Özkara, "Orada da hiçbir şey olmadı. Günlük faiz kazanmaya başladım. Bankaya onu da belirttim. O faizleri de bu arada vereceğiz tabii ki. Yine bir şey olmadı. En son artık bankayı aradım. 'Bakın böyle bir hata yapılmış' dedim." diye konuştu.Prof. Dr. Özkara, banka yetkililerine bilgi verdiğinde durumun şaşkınlıkla karşılandığını vurguladı.Müşteri hizmetleriyle görüştükten sonra bir süre telefonda bekletildiğine değinen Özkara, şöyle devam etti:"Geri dönüş yapılıp hesabıma bloke kondu. Daha sonrasında cuma günüydü. Araya hafta sonu girdiği için pazartesi yatırım hesaplarıyla ilgilenen bir yeri aradım. Yeniden durumu sordum. Orada dediler ki 'Biz bir hata yapmadık. Siz parayı çabuk çekmişsiniz.' Ben 5 gün boyunca parayı beklettim. Çünkü biliyorum yarın bir başka bir şey olur. Bankacılık sistemi suçu size de atabilir. Oradaki kişinin de bilgisi dahilinde olmadığı için çok uzatmadım. Sonuçta onların parası benim param değil."

