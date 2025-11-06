https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/sudanda-insani-ateskes-icin-anlasmaya-varildi-1100798233.html

Sudan’da 'insani ateşkes' için anlaşmaya varıldı

Sudan’da 'insani ateşkes' için anlaşmaya varıldı

Sudan’daki parlamenter Hızlı Destek Güçleri (RSF), perşembe günü yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır tarafından önerilen ‘insani ateşkese katılmayı kabul ettiklerini’ bildirdiRSF açıklamasında, ateşkesin ‘devam eden iç savaşın yol açtığı felaket boyutundaki insani sonuçların ele alınması ve sivillerin korunmasının güçlendirilmesi’ amacıyla önerildiğini belirtti.BM Göç Ajansı (IOM) pazar gecesi yayımladığı açıklamada, 26-31 Ekim tarihleri arasında Kuzey Kordofan’daki beş yerleşim biriminden yaklaşık 36 bin 825 kişinin kaçtığını bildirmişti.

