Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/sudanda-insani-ateskes-icin-anlasmaya-varildi-1100798233.html
Sudan’da 'insani ateşkes' için anlaşmaya varıldı
Sudan’da 'insani ateşkes' için anlaşmaya varıldı
Sputnik Türkiye
Sudan paramiliter güçleri Hızlı Destek Güçleri (RSF), ABD, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır tarafından ‘insani ateşkeste’ mutabık kaldıklarını açıkladı. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T17:53+0300
2025-11-06T17:53+0300
dünya
sudan
hızlı destek güçleri (rsf)
birleşik arap emirlikleri (bae)
abd
mısır
uluslararası göç örgütü (iom)
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099583087_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_d9efa097bee6c69079c91a612d1a0cd2.jpg
Sudan’daki parlamenter Hızlı Destek Güçleri (RSF), perşembe günü yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır tarafından önerilen ‘insani ateşkese katılmayı kabul ettiklerini’ bildirdiRSF açıklamasında, ateşkesin ‘devam eden iç savaşın yol açtığı felaket boyutundaki insani sonuçların ele alınması ve sivillerin korunmasının güçlendirilmesi’ amacıyla önerildiğini belirtti.BM Göç Ajansı (IOM) pazar gecesi yayımladığı açıklamada, 26-31 Ekim tarihleri arasında Kuzey Kordofan’daki beş yerleşim biriminden yaklaşık 36 bin 825 kişinin kaçtığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/sudan-ordusu-abdnin-ateskes-teklifini-reddetti-savasmaya-devam-edecegiz-1100753824.html
sudan
birleşik arap emirlikleri (bae)
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099583087_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_28ad4919c9cb6baa225d2b3ebb88ef79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sudan, hızlı destek güçleri (rsf), birleşik arap emirlikleri (bae), abd, mısır, uluslararası göç örgütü (iom), ortadoğu
sudan, hızlı destek güçleri (rsf), birleşik arap emirlikleri (bae), abd, mısır, uluslararası göç örgütü (iom), ortadoğu

Sudan’da 'insani ateşkes' için anlaşmaya varıldı

17:53 06.11.2025
© SputnikSudan
Sudan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
© Sputnik
Abone ol
Sudan paramiliter güçleri Hızlı Destek Güçleri (RSF), ABD, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır tarafından ‘insani ateşkeste’ mutabık kaldıklarını açıkladı.
Sudan’daki parlamenter Hızlı Destek Güçleri (RSF), perşembe günü yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır tarafından önerilen ‘insani ateşkese katılmayı kabul ettiklerini’ bildirdi
RSF açıklamasında, ateşkesin ‘devam eden iç savaşın yol açtığı felaket boyutundaki insani sonuçların ele alınması ve sivillerin korunmasının güçlendirilmesi’ amacıyla önerildiğini belirtti.
BM Göç Ajansı (IOM) pazar gecesi yayımladığı açıklamada, 26-31 Ekim tarihleri arasında Kuzey Kordofan’daki beş yerleşim biriminden yaklaşık 36 bin 825 kişinin kaçtığını bildirmişti.
Nisan 2023’ten bu yana savaşan ordu ile RSF, Darfur’u Hartum’a bağlayan ve havaalanına ev sahipliği yapan stratejik bir lojistik merkez olan El-Obeid kenti için mücadele ediyordu.
Sudan's Army chief Gen. Abdel-Fattah Burhan speaks following the signature of an initial deal aimed at ending a deep crisis caused by last year's military coup, in Khartoum, Sudan, Dec. 5, 2022 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
DÜNYA
Sudan ordusu ABD’nin ateşkes teklifini reddetti: 'Savaşmaya devam edeceğiz'
Dün, 13:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала