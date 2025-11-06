https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/sudanda-insani-ateskes-icin-anlasmaya-varildi-1100798233.html
Sudan’da 'insani ateşkes' için anlaşmaya varıldı
Sudan’da 'insani ateşkes' için anlaşmaya varıldı
Sputnik Türkiye
Sudan paramiliter güçleri Hızlı Destek Güçleri (RSF), ABD, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır tarafından ‘insani ateşkeste’ mutabık kaldıklarını açıkladı. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T17:53+0300
2025-11-06T17:53+0300
2025-11-06T17:53+0300
dünya
sudan
hızlı destek güçleri (rsf)
birleşik arap emirlikleri (bae)
abd
mısır
uluslararası göç örgütü (iom)
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099583087_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_d9efa097bee6c69079c91a612d1a0cd2.jpg
Sudan’daki parlamenter Hızlı Destek Güçleri (RSF), perşembe günü yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır tarafından önerilen ‘insani ateşkese katılmayı kabul ettiklerini’ bildirdiRSF açıklamasında, ateşkesin ‘devam eden iç savaşın yol açtığı felaket boyutundaki insani sonuçların ele alınması ve sivillerin korunmasının güçlendirilmesi’ amacıyla önerildiğini belirtti.BM Göç Ajansı (IOM) pazar gecesi yayımladığı açıklamada, 26-31 Ekim tarihleri arasında Kuzey Kordofan’daki beş yerleşim biriminden yaklaşık 36 bin 825 kişinin kaçtığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/sudan-ordusu-abdnin-ateskes-teklifini-reddetti-savasmaya-devam-edecegiz-1100753824.html
sudan
birleşik arap emirlikleri (bae)
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099583087_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_28ad4919c9cb6baa225d2b3ebb88ef79.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sudan, hızlı destek güçleri (rsf), birleşik arap emirlikleri (bae), abd, mısır, uluslararası göç örgütü (iom), ortadoğu
sudan, hızlı destek güçleri (rsf), birleşik arap emirlikleri (bae), abd, mısır, uluslararası göç örgütü (iom), ortadoğu
Sudan’da 'insani ateşkes' için anlaşmaya varıldı
Sudan paramiliter güçleri Hızlı Destek Güçleri (RSF), ABD, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır tarafından ‘insani ateşkeste’ mutabık kaldıklarını açıkladı.
Sudan’daki parlamenter Hızlı Destek Güçleri (RSF), perşembe günü yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır tarafından önerilen ‘insani ateşkese katılmayı kabul ettiklerini’ bildirdi
RSF açıklamasında, ateşkesin ‘devam eden iç savaşın yol açtığı felaket boyutundaki insani sonuçların ele alınması ve sivillerin korunmasının güçlendirilmesi’ amacıyla önerildiğini belirtti.
BM Göç Ajansı (IOM) pazar gecesi yayımladığı açıklamada, 26-31 Ekim tarihleri arasında Kuzey Kordofan’daki beş yerleşim biriminden yaklaşık 36 bin 825 kişinin kaçtığını bildirmişti.
Nisan 2023’ten bu yana savaşan ordu ile RSF, Darfur’u Hartum’a bağlayan ve havaalanına ev sahipliği yapan stratejik bir lojistik merkez olan El-Obeid kenti için
mücadele ediyordu.