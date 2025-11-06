https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/sarkici-gullunun-oglu-annesinin-mezarini-paylasti-lutfen-diyerek-hayranlarina-seslendi--1100797806.html

Şarkıcı Güllü'nün oğlu annesinin mezarını paylaştı: 'Lütfen' diyerek hayranlarına seslendi

Şarkıcı Güllü'nün oğlu annesinin mezarını paylaştı: 'Lütfen' diyerek hayranlarına seslendi

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin mezarını paylaştı. 06.11.2025, Sputnik Türkiye

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Annesini öldürmek istemesiyle ilgili yazışmaları ortaya çıkan kızı Tuğyan Ülkem Gülter bir kez daha savcılığa ifade verirken oğlu Tuğberk Yavuz, sosyal medyasından annesinin mezarını paylaştı. Yavuz, ünlü şarkıcının hayranlarına "Lütfen mezar taşına büyük eklemeler yapmayın, kırılabilir" uyarısında bulundu. Sert rüzgarlarda kırılabilir diyerek uyardı Yavuz sosyal medya hesabından annesinin mezarını paylaşıp 'Merhabalar, lütfen mezar taşına büyük eklemeler yapmayın, sert rüzgarlarda mezar taşını kırma ihtimali mevcut. Anlayışınız için teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

