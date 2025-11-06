https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/saban-sevinc-ve-yavuz-oghan-ifade-icin-emniyete-goturuldu-1100778509.html
CHP İletişim Başkanı ve 5 gazeteci ifade verecek: İfadelerinin alınması için emniyete yazı yazıldı
CHP İletişim Başkanı ve 5 gazeteci ifade verecek: İfadelerinin alınması için emniyete yazı yazıldı
08:59 06.11.2025 (güncellendi: 10:03 06.11.2025)
Gazeteciler Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş'ın ifadelerinin alınması için emniyete yazı yazıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, AA'nın haberine göre Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş'ın ifadelerinin alınması için emniyete yazı yazıldı.
'Yalan bilgiyi alenen yayma'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın üzerlerine atılı "yalan bilgiyi alenen yayma", "suç örgütüne yardım etme" suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği ifade edildi.
Gazetecilerin ifadeleri alındı
Açıklamada, ifade alma işlemlerinin emniyette gerçekleşeceği kaydedildi.
Başsavcılığın talimatı üzerine sabah saatlerinde Yalçın, Oğhan, Sevinç ve Çolak, polis ekiplerince ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.