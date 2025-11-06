https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/galatasaraydan-avrupa-sahnesinde-tarihi-aksam-1100779085.html
Galatasaray’dan Avrupa sahnesinde tarihi akşam
Galatasaray’dan Avrupa sahnesinde tarihi akşam
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Johan Cruijff Arena’da Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 0-0... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T09:22+0300
2025-11-06T09:22+0300
2025-11-06T09:22+0300
seyi̇r hali̇
radyo sputnik
radyo
radyo
galatasaray
futbol maçı
futbol
haberler
ajax
liverpool
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Hollanda devi Ajax’ı 3-0’lık skorla mağlup etti. Sarı kırmızılılarda Victor Osimhen, attığı 3 golle galibiyetin mimarı oldu.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek tarihî bir başarı elde etmesini değerlendirdi. Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, galatasaray, futbol maçı, futbol, haberler, ajax, liverpool, ali çağatay, seyir hali
radyo sputnik, radyo, radyo, galatasaray, futbol maçı, futbol, haberler, ajax, liverpool, ali çağatay, seyir hali
Galatasaray’dan Avrupa sahnesinde tarihi akşam
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Johan Cruijff Arena’da Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 0-0 tamamladığı müsabakadan ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Hollanda devi Ajax’ı 3-0’lık skorla mağlup etti. Sarı kırmızılılarda Victor Osimhen, attığı 3 golle galibiyetin mimarı oldu.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek tarihî bir başarı elde etmesini değerlendirdi.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Galatasaray bir tarih yazdı. Bugüne kadar elde edemediğimiz bir galibiyetle Ajax’ı deplasmanda 3-0 yendik. Müthiş bir takım görüntüsü var. 13 yıl sonra üst üste üç maç kazanan bir Türk takımı görüyoruz. Liverpool, Bodø/Glimt ve Ajax galibiyetleriyle Galatasaray Avrupa’da yeniden iddiasını ortaya koydu.
Osimhen altı golle Şampiyonlar Ligi’nin gol kralı. Müthiş bir form yakaladı. Galatasaray’ın ona sıkı sıkı sarılması lazım, tıpkı Trabzonspor’un Alexander Sørloth’u kaybettiği gibi bir duruma düşmemeliler. Şu anda Bayern Münih, Arsenal, Inter, Manchester City, PSG, Newcastle, Real Madrid ve Liverpool’un ardından 9. sıradayız. Galatasaray, Tottenham ve Chelsea gibi devlerin önünde yer alıyor. Bu takımın kimyası çok iyi her oyuncu sahada görevini kusursuz yerine getiriyor. Böyle devam ederse Avrupa’da bu yıl bir destan yazabilir.