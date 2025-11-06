Türkiye
Galatasaray’dan Avrupa sahnesinde tarihi akşam
Galatasaray’dan Avrupa sahnesinde tarihi akşam
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Johan Cruijff Arena'da Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 0-0... 06.11.2025
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Hollanda devi Ajax’ı 3-0’lık skorla mağlup etti. Sarı kırmızılılarda Victor Osimhen, attığı 3 golle galibiyetin mimarı oldu.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek tarihî bir başarı elde etmesini değerlendirdi. Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Galatasaray’dan Avrupa sahnesinde tarihi akşam

09:22 06.11.2025
Ali Çağatay
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Johan Cruijff Arena’da Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 0-0 tamamladığı müsabakadan ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Hollanda devi Ajax’ı 3-0’lık skorla mağlup etti. Sarı kırmızılılarda Victor Osimhen, attığı 3 golle galibiyetin mimarı oldu.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek tarihî bir başarı elde etmesini değerlendirdi.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:

Galatasaray bir tarih yazdı. Bugüne kadar elde edemediğimiz bir galibiyetle Ajax’ı deplasmanda 3-0 yendik. Müthiş bir takım görüntüsü var. 13 yıl sonra üst üste üç maç kazanan bir Türk takımı görüyoruz. Liverpool, Bodø/Glimt ve Ajax galibiyetleriyle Galatasaray Avrupa’da yeniden iddiasını ortaya koydu.

Osimhen altı golle Şampiyonlar Ligi’nin gol kralı. Müthiş bir form yakaladı. Galatasaray’ın ona sıkı sıkı sarılması lazım, tıpkı Trabzonspor’un Alexander Sørloth’u kaybettiği gibi bir duruma düşmemeliler. Şu anda Bayern Münih, Arsenal, Inter, Manchester City, PSG, Newcastle, Real Madrid ve Liverpool’un ardından 9. sıradayız. Galatasaray, Tottenham ve Chelsea gibi devlerin önünde yer alıyor. Bu takımın kimyası çok iyi her oyuncu sahada görevini kusursuz yerine getiriyor. Böyle devam ederse Avrupa’da bu yıl bir destan yazabilir.

