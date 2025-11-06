Galatasaray’dan Avrupa sahnesinde tarihi akşam

Galatasaray bir tarih yazdı. Bugüne kadar elde edemediğimiz bir galibiyetle Ajax’ı deplasmanda 3-0 yendik. Müthiş bir takım görüntüsü var. 13 yıl sonra üst üste üç maç kazanan bir Türk takımı görüyoruz. Liverpool, Bodø/Glimt ve Ajax galibiyetleriyle Galatasaray Avrupa’da yeniden iddiasını ortaya koydu.

Osimhen altı golle Şampiyonlar Ligi’nin gol kralı. Müthiş bir form yakaladı. Galatasaray’ın ona sıkı sıkı sarılması lazım, tıpkı Trabzonspor’un Alexander Sørloth’u kaybettiği gibi bir duruma düşmemeliler. Şu anda Bayern Münih, Arsenal, Inter, Manchester City, PSG, Newcastle, Real Madrid ve Liverpool’un ardından 9. sıradayız. Galatasaray, Tottenham ve Chelsea gibi devlerin önünde yer alıyor. Bu takımın kimyası çok iyi her oyuncu sahada görevini kusursuz yerine getiriyor. Böyle devam ederse Avrupa’da bu yıl bir destan yazabilir.