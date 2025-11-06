https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/rusya-en-buyuk-ekonomiler-arasinda-issizlik-orani-en-dusuk-ulke-oldu-1100778163.html
Rusya, en büyük ekonomiler arasında işsizlik oranı en düşük ülke oldu
Rusya, en büyük ekonomiler arasında işsizlik oranı en düşük ülke oldu
Rusya'nın, bu yılın üçüncü çeyreği sonuçlarına göre, G20 ülkeleri arasında en düşük işsizlik oranına sahip ülke olduğu belirlendi.
2025
Rusya, en büyük ekonomiler arasında işsizlik oranı en düşük ülke oldu
08:04 06.11.2025 (güncellendi: 08:06 06.11.2025)
Rusya’nın, bu yılın üçüncü çeyreği sonuçlarına göre, G20 ülkeleri arasında en düşük işsizlik oranına sahip ülke olduğu belirlendi.
Sputnik, G20 ülkelerinin istatistiklerini inceleyerek en büyük ekonomilerinin işsizlik oranlarındaki son durumu öğrendi.
Rusya'da Eylül ayında işsiz nüfus oranı yüzde 2.2 olarak gerçekleşerek Haziran ayındaki seviyesinde kaldı. Bu rakam, üst üste ikinci çeyrektir dünyanın en büyük ekonomileri arasında en düşük seviyede yer almaya devam ediyor.
İşsizlik oranı sadece iki ülkede daha yüzde üçün altına gerçekleşti. Güney Kore'de yüzde 2.6'dan yüzde 2.5'e hafif bir düşüş yaşanırken Japonya'da aksine 0.1 puan artarak yüzde 2.6'ya çıktı.
Çoğu büyük ekonomi şu anda işsizliğin artmasıyla karşı karşıya. En büyük artış Meksika'da görüldü. Bu ülkedeki işsizlik oranı 0.3 puan birden artarak yüzde 3'e ulaştı. Avustralya, Çin, Kanada ve Türkiye'de işsizlik oranı son çeyrekte 0.2 puan; Fransa, Almanya ve Japonya'da da 0.1 puan arttı. Ayrıca, Ağustos ayına ait son verilere göre, çeyreğin başından bu yana ABD ve İngiltere'de işsizlik artışı kaydedildi.
Öte yandan, işsizlik oranı en çok Hindistan'da azalırken Haziran ayındaki yüzde 5.6 seviyesinden üçüncü çeyrekte yüzde 5,2'ye geriledi. Brezilya ve İtalya'da da bu oranlar 0.2 puan azalarak sırasıyla yüzde 5,6 ve yüzde 6.1'e geriledi.