Rus ordusu: Ukraynalılar Sumı’da personel sıkıntısı çekiyor
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, personel yetersizliği çektiği Sumı Bölgesi’ne 26. Dinyeper Yol Onarım Tugayı'nı konuşlandırmak zorunda kaldığı belirtildi. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
Sputnik’e konuşan Rus ordusundan bir kaynak, Ukraynalı silahlı oluşumların Sumı Bölgesi’nde personel sıkıntısı çektiğini anlattı.Kaynak, “Felaket boyutundaki personel sıkıntısı nedeniyle, mühendislik birlikleri mevzilerini korumak için görevlendiriliyor. Özellikle, 26. Bağımsız Dinyeper Yol Onarım Tugayı, Sumı Bölgesi’ne yeniden konuşlandırıldı” şeklinde konuştu.Kaynak ayrıca Ukrayna ordusunun üç karşı saldırı girişiminin bastırıldığını bildirdi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Sumı Bölgesi’nde son bir gün içerisinde Ukrayna’nın iki mekanize tugayı ile iki bölgesel savunma tutayının bozguna uğratıldığını bildirmişti.
07:36 06.11.2025 (güncellendi: 07:37 06.11.2025)
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, personel yetersizliği çektiği Sumı Bölgesi’ne 26. Dinyeper Yol Onarım Tugayı'nı konuşlandırmak zorunda kaldığı belirtildi.
Sputnik’e konuşan Rus ordusundan bir kaynak, Ukraynalı silahlı oluşumların Sumı Bölgesi’nde personel sıkıntısı çektiğini anlattı.
Kaynak, “Felaket boyutundaki personel sıkıntısı nedeniyle, mühendislik birlikleri mevzilerini korumak için görevlendiriliyor. Özellikle, 26. Bağımsız Dinyeper Yol Onarım Tugayı, Sumı Bölgesi’ne yeniden konuşlandırıldı” şeklinde konuştu.
Kaynak ayrıca Ukrayna ordusunun üç karşı saldırı girişiminin bastırıldığını bildirdi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Sumı Bölgesi’nde son bir gün içerisinde Ukrayna’nın iki mekanize tugayı ile iki bölgesel savunma tutayının bozguna uğratıldığını bildirmişti.
Rus güçler, Sumı Bölgesi’nde derinliği 8 ilâ 12 kilometre arasında değişen bir tampon bölge oluşturdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu tampon bölgenin, Ukraynalı militanların Kursk Bölgesi’ne saldırısı ve cephe hattının iki bin kilometre uzatılmasının bir sonucu olduğunu kaydetmişti.
Rusya lideri, Sumı Bölgesi’ni kontrol altına almak gibi bir niyetleri olmadığını ama ordunun çatışmadaki gelişmelere göre hareket ettiği için böyle bir ihtimalin dışlanmaması gerektiğini vurgulamıştı.