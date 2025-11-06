Rus ordusu: Ukraynalılar Sumı’da personel sıkıntısı çekiyor

Rus güçler, Sumı Bölgesi’nde derinliği 8 ilâ 12 kilometre arasında değişen bir tampon bölge oluşturdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu tampon bölgenin, Ukraynalı militanların Kursk Bölgesi’ne saldırısı ve cephe hattının iki bin kilometre uzatılmasının bir sonucu olduğunu kaydetmişti.

Rusya lideri, Sumı Bölgesi’ni kontrol altına almak gibi bir niyetleri olmadığını ama ordunun çatışmadaki gelişmelere göre hareket ettiği için böyle bir ihtimalin dışlanmaması gerektiğini vurgulamıştı.