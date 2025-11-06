Türkiye
Rusya, Belçika'daki drone olaylarına ilişkin görüşmeye hazır
Rusya, Belçika’daki drone olaylarına ilişkin görüşmeye hazır
03:58 06.11.2025
Belçika'da bazı askeri üsler ve havalimanları üzerinde görülen insansız hava araçlarıyla (İHA) ilgili tartışmalar sürerken, Rusya'nın Brüksel Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, Moskova'nın konuyu ilgili kurumlar arasında diyalog yoluyla ele almaya hazır olduğunu bildirdi.Büyükelçilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:VRT kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Belçika güvenlik birimlerinin ülkedeki askeri üsler ve havalimanları üzerinde uçan dronların arkasında Rusya'nın bulunduğunu iddia ettiğini aktarmıştı.Rusya Büyükelçiliği ise bu iddiaları reddederek, Moskova'nın söz konusu dronlarla hiçbir ilgisi olmadığını belirtmişti.Salı günü yerel saatle 20.00 (Moskova 22.00) sularında Brüksel Uluslararası Havalimanı ile Liege ve Charleroi havalimanları, hava sahasında dron görülmesi nedeniyle geçici olarak kapatılmıştı.Ayrıca Belçika'daki Kleine-Brogel ve Florennes askeri üsleri üzerinde de İHA tespit edilmişti. Dronların engellenip engellenmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.1-2 Kasım tarihlerinde Kleine-Brogel askeri üssü üzerinde üç büyük dron gözlemlendiği belirtilmişti. Daha önce Belçika Savunma Bakanı, 25 ve 28 Ekim gecelerinde Marche-en-Famenne askeri üssü üzerinde İHA görüldüğünü bildirmişti. Ayrıca 10 Ekim'de Elsenborn hava üssü üzerinde yaklaşık 15 dronun uçtuğu belirtilmişti.
Rusya, Belçika’daki drone olaylarına ilişkin görüşmeye hazır

03:58 06.11.2025
Rusya’nın Brüksel Büyükelçiliği, Belçika’daki drone spekülasyonları bağlamında, Moskova’nın konuyu gereksiz gerilim yaratmadan profesyonel düzeyde görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.
Rusya’nın Brüksel Büyükelçiliği, Belçika’daki drone spekülasyonları bağlamında, Moskova’nın konuyu gereksiz gerilim yaratmadan profesyonel düzeyde görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.
Belçika’da bazı askeri üsler ve havalimanları üzerinde görülen insansız hava araçlarıyla (İHA) ilgili tartışmalar sürerken, Rusya’nın Brüksel Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, Moskova’nın konuyu ilgili kurumlar arasında diyalog yoluyla ele almaya hazır olduğunu bildirdi.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“Bu gibi durumlarda tek doğru yaklaşım, gerilimi artırmak ya da megafon diplomasisine başvurmak değil, ilgili kurumlar arasında temas kurmak ve işbirliği yapmaktır. Gerekirse Rusya bu konuda profesyonel bir görüşmeye hazırdır”
VRT kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Belçika güvenlik birimlerinin ülkedeki askeri üsler ve havalimanları üzerinde uçan dronların arkasında Rusya’nın bulunduğunu iddia ettiğini aktarmıştı.
Rusya Büyükelçiliği ise bu iddiaları reddederek, Moskova’nın söz konusu dronlarla hiçbir ilgisi olmadığını belirtmişti.
Salı günü yerel saatle 20.00 (Moskova 22.00) sularında Brüksel Uluslararası Havalimanı ile Liege ve Charleroi havalimanları, hava sahasında dron görülmesi nedeniyle geçici olarak kapatılmıştı.
Ayrıca Belçika’daki Kleine-Brogel ve Florennes askeri üsleri üzerinde de İHA tespit edilmişti. Dronların engellenip engellenmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
1-2 Kasım tarihlerinde Kleine-Brogel askeri üssü üzerinde üç büyük dron gözlemlendiği belirtilmişti. Daha önce Belçika Savunma Bakanı, 25 ve 28 Ekim gecelerinde Marche-en-Famenne askeri üssü üzerinde İHA görüldüğünü bildirmişti. Ayrıca 10 Ekim’de Elsenborn hava üssü üzerinde yaklaşık 15 dronun uçtuğu belirtilmişti.
