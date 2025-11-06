Rusya, Azerbaycan üzerinden Ermenistan’a ilk tahıl sevkiyatını gerçekleştirdi

“Azerbaycan üzerinden yeni demiryolu güzergahıyla gönderilen ilk parti Rus tahılını taşıyan tren Ermenistan’a ulaştı. Ermenistan yılda yaklaşık 450-500 bin ton tahıl ithal ediyor. Bu miktarın neredeyse tamamı Rusya’dan geliyor. Yeni güzergah, Azerbaycan ve Gürcistan topraklarından transit geçiş sağlayarak lojistik maliyetlerini düşürüyor ve tedarik zincirinin istikrarını artırıyor. Bu gelişme, Rus tarım ürünlerinin demiryoluyla Ermenistan’a doğrudan sevk edilmesini 1990’ların başından bu yana ilk kez mümkün kıldı. İlk tahıl sevkiyatı Azerbaycan üzerinden demiryoluyla Ermenistan’a gönderildi. Rus Demiryolları, Ulyanovsk bölgesindeki Dimitrovgrad istasyonundan Ermenistan’a bin tondan fazla buğdayın sevkini organize etti. 2026 Ocak ayı sonuna kadar bu güzergah üzerinden 132 vagon daha buğday gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca diğer yük kategorilerinin de taşınması değerlendirilmektedir”