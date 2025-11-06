https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/rusya-azerbaycan-uzerinden-ermenistana-ilk-tahil-sevkiyatini-gerceklestirdi--1100775062.html
Rusya, Azerbaycan üzerinden Ermenistan’a ilk tahıl sevkiyatını gerçekleştirdi
Rusya, Azerbaycan üzerinden Ermenistan’a ilk tahıl sevkiyatını gerçekleştirdi
06.11.2025
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Azerbaycan topraklarından geçen yeni demiryolu güzergahı üzerinden Ermenistan’a ilk tahıl sevkiyatını gerçekleştirdiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:Bakanlık, sevkiyat kapsamında Ulyanovsk bölgesinden Grain Gates şirketi tarafından tedarik edilen bin ton üçüncü sınıf buğdayın nakledildiğini bildirdi. Gönderinin Rus Demiryolları ile iş birliği içinde gerçekleştirildiği kaydedildi. Bakanlık ayrıca, demiryolu sevkiyatlarının Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik yük taşımacılığı kısıtlamalarını kaldırmasının ardından yeniden mümkün olduğunu belirtti. Söz konusu kararın, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan hükümetlerinin Ekim ayında vardığı anlaşma sonucu alındığı ifade edildi.Tarım Bakanlığı, yeni hattın devreye alınması Güney Kafkasya ülkelerine yapılan Rus tarım ürünleri ihracatının artırılması için ek imkanlar sunduğunu belirtti. Bugüne kadar Rusya’nın Ermenistan’a tahıl ihracatı ağırlıklı olarak kara sınır kapılarından kamyonlarla veya Gürcistan limanları üzerinden deniz yoluyla yapılıyordu.
ermenistan
azerbaycan
rusya
