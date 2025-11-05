https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/putinin-talimati-nukleer-denge-donemine-donus-sinyali-veriyor-1100773186.html
'Putin’in talimatı ‘nükleer denge’ dönemine dönüş sinyali veriyor'
'Putin’in talimatı ‘nükleer denge’ dönemine dönüş sinyali veriyor'
Sputnik Türkiye
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Somayeh Pasandideh, Putin’in bilgi toplanması ve mevcut durumun analiz edilmesi yönündeki talimatının, Moskova’nın yeniden... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T21:47+0300
2025-11-05T21:47+0300
2025-11-05T21:47+0300
dünya
novaya zemlya
rusya güvenlik konseyi
moskova
nükleer anlaşma
nükleer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100734690_0:0:741:418_1920x0_80_0_0_cb9da58c6e3e09d9740ac591c40400b4.png
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Somayeh Pasandideh, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası yapılan açıklamalar ve Novaya Zemlya nükleer deneme sahasının olası denemeler için hazırlanması sürecini değerlendirdi. Pasandideh, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bilgi toplanması ve mevcut durumun analiz edilmesi yönündeki talimatının, Moskova’nın yeniden ‘nükleer oyun alanına’ dönme ihtimalini ortaya koyduğunu, bu aşamada diplomasinin geri planda kaldığını, stratejik hesapların ön plana geçtiğini vurguladı. Uzman, Rusya Savunma Bakanı’nın ABD’nin nükleer faaliyetlerini artırdığına ilişkin raporunun, Moskova’nın caydırıcılık doktrininde ciddi bir yeniden değerlendirmeyi gündeme getirdiğini belirtti. Pasandideh, bakanlığın Novaya Zemlya poligonunun derhal hazırlanmasını tavsiye etmesinin, Rusya’nın Washington karşısında pasif kalmayacağının açık işareti olduğunu söyledi. Ancak uzman, bu hamlelerin duygusal değil uzun yıllardır uygulanan ‘korku dengesi politikası’nın bir parçası olduğunu ifade ederek, bu mekanizmanın nükleer güçler arasında on yıllardır süregelen kırılgan barışın temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Pasandideh, Putin’in talimatlarının ‘çift yönlü bir mesaj’ içerdiğinin de altını çizdi. Bir yandan Rusya’nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’ndan çekilmeyeceğini belirtirken, diğer yandan ABD’nin bu ‘kırmızı çizgiyi’ aşması halinde, Moskova’nın karşılık vereceğini duyurdu. Uzman, bu ihtimalin küresel siyasetin yeni bir silahlanma yarışı evresine sürüklenmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/peskov-baskan-putinin-tutumu-tamamen-nettir-nukleer-denemelerin-yasaklanmasina-iliskin-1100772740.html
novaya zemlya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100734690_91:0:722:473_1920x0_80_0_0_fd4e831602356a1e93992f59e075f726.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
novaya zemlya, rusya güvenlik konseyi, moskova, nükleer anlaşma, nükleer
novaya zemlya, rusya güvenlik konseyi, moskova, nükleer anlaşma, nükleer
'Putin’in talimatı ‘nükleer denge’ dönemine dönüş sinyali veriyor'
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Somayeh Pasandideh, Putin’in bilgi toplanması ve mevcut durumun analiz edilmesi yönündeki talimatının, Moskova’nın yeniden ‘nükleer oyun alanına’ dönme ihtimalini ortaya koyduğunu, bu aşamada diplomasinin geri planda kaldığını, stratejik hesapların ön plana geçtiğini vurguladı.
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Somayeh Pasandideh, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası yapılan açıklamalar ve Novaya Zemlya nükleer deneme sahasının olası denemeler için hazırlanması sürecini değerlendirdi.
Pasandideh, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bilgi toplanması ve mevcut durumun analiz edilmesi yönündeki talimatının, Moskova’nın yeniden ‘nükleer oyun alanına’ dönme ihtimalini ortaya koyduğunu, bu aşamada diplomasinin geri planda kaldığını, stratejik hesapların ön plana geçtiğini vurguladı.
Uzman, Rusya Savunma Bakanı’nın ABD’nin nükleer faaliyetlerini artırdığına ilişkin raporunun, Moskova’nın caydırıcılık doktrininde ciddi bir yeniden değerlendirmeyi gündeme getirdiğini belirtti.
Pasandideh, bakanlığın Novaya Zemlya poligonunun derhal hazırlanmasını tavsiye etmesinin, Rusya’nın Washington karşısında pasif kalmayacağının açık işareti olduğunu söyledi. Ancak uzman, bu hamlelerin duygusal değil uzun yıllardır uygulanan ‘korku dengesi politikası’nın bir parçası olduğunu ifade ederek, bu mekanizmanın nükleer güçler arasında on yıllardır süregelen kırılgan barışın temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.
Pasandideh, Putin’in talimatlarının ‘çift yönlü bir mesaj’ içerdiğinin de altını çizdi. Bir yandan Rusya’nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’ndan çekilmeyeceğini belirtirken, diğer yandan ABD’nin bu ‘kırmızı çizgiyi’ aşması halinde, Moskova’nın karşılık vereceğini duyurdu.
Uzman, bu ihtimalin küresel siyasetin yeni bir silahlanma yarışı evresine sürüklenmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.