'Putin’in talimatı ‘nükleer denge’ dönemine dönüş sinyali veriyor'

'Putin’in talimatı ‘nükleer denge’ dönemine dönüş sinyali veriyor'

Sputnik Türkiye

05.11.2025

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Somayeh Pasandideh, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası yapılan açıklamalar ve Novaya Zemlya nükleer deneme sahasının olası denemeler için hazırlanması sürecini değerlendirdi. Pasandideh, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bilgi toplanması ve mevcut durumun analiz edilmesi yönündeki talimatının, Moskova’nın yeniden ‘nükleer oyun alanına’ dönme ihtimalini ortaya koyduğunu, bu aşamada diplomasinin geri planda kaldığını, stratejik hesapların ön plana geçtiğini vurguladı. Uzman, Rusya Savunma Bakanı’nın ABD’nin nükleer faaliyetlerini artırdığına ilişkin raporunun, Moskova’nın caydırıcılık doktrininde ciddi bir yeniden değerlendirmeyi gündeme getirdiğini belirtti. Pasandideh, bakanlığın Novaya Zemlya poligonunun derhal hazırlanmasını tavsiye etmesinin, Rusya’nın Washington karşısında pasif kalmayacağının açık işareti olduğunu söyledi. Ancak uzman, bu hamlelerin duygusal değil uzun yıllardır uygulanan ‘korku dengesi politikası’nın bir parçası olduğunu ifade ederek, bu mekanizmanın nükleer güçler arasında on yıllardır süregelen kırılgan barışın temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Pasandideh, Putin’in talimatlarının ‘çift yönlü bir mesaj’ içerdiğinin de altını çizdi. Bir yandan Rusya’nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’ndan çekilmeyeceğini belirtirken, diğer yandan ABD’nin bu ‘kırmızı çizgiyi’ aşması halinde, Moskova’nın karşılık vereceğini duyurdu. Uzman, bu ihtimalin küresel siyasetin yeni bir silahlanma yarışı evresine sürüklenmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

