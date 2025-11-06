Putin, 2036’ya kadar geçerli olacak 'Ulusal Politika Stratejisi' için kararname taslağı hazırlanmasını istedi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/putin-2036ya-kadar-gecerli-olacak-ulusal-politika-stratejisi-icin-kararname-taslagi-hazirlanmasini-1100775458.html

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2036 yılına kadar geçerli olacak yeni Ulusal Politika Stratejisine ilişkin kararname taslağının en kısa sürede hazırlanması talimatını verdi. Açıklamasında Putin, ulusal politikanın uygulanmasına ilişkin konularda devlet başkanlığı idaresinin bölgelerle çalışma yürüteceğini açıkladı. Federal Etnik İşler Ajansı Başkanı İgor Barinov, devlet ve ulusal politikanın uygulanmasında bölgelerin merkezi bir role sahip olduğunu belirterek, bu doğrultuda bir dizi öneri sundu.Barinov’un önerilerine değinen Putin, bölgelerde ulusal politika konularının çoğu zaman ikincil önemde görüldüğünü söyledi: Konuşmasında Putin, Batılı istihbarat servislerinin ülkede etnik ve dini çatışmaları kışkırtarak Rusya’yı içeriden istikrarsızlaştırmayı amaçladığını söyledi. Putin, Rusya’nın bu amaçlara ilişkin belgelere sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:Putin, etnik gruplar arası ilişkilerin önemine de dikkat çekerek, en küçük anlaşmazlığın dahi göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Etnik ilişkilerde küçük çatışmalar yoktur, her şeye dikkat etmek, hızlı, profesyonel, hassas bir şekilde ve herkesin çıkarlarına sevgi ve saygı duyarak tepki vermek gerekir” ifadelerini kullandı.Yeni Ulusal Politika Stratejisi yakında Putin’e sunulacakRusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 2036 yılına kadar geçerli olacak yeni Ulusal Devlet Politikası Stratejisi taslağının yakın zamanda Devlet Başkanı Vladimir Putin’in değerlendirmesine sunulacağını açıkladı. Golikova, Uluslararası İlişkiler Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

