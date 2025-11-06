Putin, 2036’ya kadar geçerli olacak 'Ulusal Politika Stratejisi' için kararname taslağı hazırlanmasını istedi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulusal Politika Stratejisi' oluşturulacağını açıklayarak, etnik gruplar arası ilişkilerde en küçük anlaşmazlığın dahi göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2036 yılına kadar geçerli olacak yeni Ulusal Politika Stratejisine ilişkin kararname taslağının en kısa sürede hazırlanması talimatını verdi.
Açıklamasında Putin, ulusal politikanın uygulanmasına ilişkin konularda devlet başkanlığı idaresinin bölgelerle çalışma yürüteceğini açıkladı.
Federal Etnik İşler Ajansı Başkanı İgor Barinov, devlet ve ulusal politikanın uygulanmasında bölgelerin merkezi bir role sahip olduğunu belirterek, bu doğrultuda bir dizi öneri sundu.
Barinov’un önerilerine değinen Putin, bölgelerde ulusal politika konularının çoğu zaman ikincil önemde görüldüğünü söyledi:
“Maalesef bu meselenin önemsiz, ikincil olduğu düşünülüyor ve gerek duyulan kaynaklar artık ilkesine göre harcanıyor. Bölgelerdeki meslektaşlarımızın kararlarını doğrudan düzenlememeliyiz ancak tavsiyede bulunabiliriz. Bu konuda başkanlık idaresi üzerinden kendileriyle çalışacağız”
Konuşmasında Putin, Batılı istihbarat servislerinin ülkede etnik ve dini çatışmaları kışkırtarak Rusya’yı içeriden istikrarsızlaştırmayı amaçladığını söyledi.
Putin, Rusya’nın bu amaçlara ilişkin belgelere sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
“Size şunu bildirmek isterim: Batılı ülkelerin istihbarat servislerine ve onların parasıyla çalışan yurtdışı merkezlerine ait belgelerin kopyaları elimizde. Bu belgelerde, toplumumuzda ayrışma yaratmak ve etnik-dini zeminde çatışmaları körükleyerek Rusya’yı içeriden sarsma görevi açıkça ifade ediliyor. Bunu hepimizin bilmesi gerekir ki vatandaşlarımızın, üstelik farklı milletlerden vatandaşlarımızın da bilmesi gerekir”
Putin, etnik gruplar arası ilişkilerin önemine de dikkat çekerek, en küçük anlaşmazlığın dahi göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Etnik ilişkilerde küçük çatışmalar yoktur, her şeye dikkat etmek, hızlı, profesyonel, hassas bir şekilde ve herkesin çıkarlarına sevgi ve saygı duyarak tepki vermek gerekir” ifadelerini kullandı.
Yeni Ulusal Politika Stratejisi yakında Putin’e sunulacak
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 2036 yılına kadar geçerli olacak yeni Ulusal Devlet Politikası Stratejisi taslağının yakın zamanda Devlet Başkanı Vladimir Putin’in değerlendirmesine sunulacağını açıkladı.
Golikova, Uluslararası İlişkiler Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Vladimir Vladimiroviç, bugünkü görüşmeler doğrultusunda Strateji taslağı yakın zamanda size sunulacaktır. Onaylanmasının ardından uygulama planı hazırlanacaktır.”