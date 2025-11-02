https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/fenerbahce-super-lig-tarihinde-ilk-kez-besiktasi-2-0-geriden-gelerek-yendi-1100688672.html
Fenerbahçe Süper Lig tarihinde ilk kez Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek yendi
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 2 farklı geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla sarı lacivertli... 02.11.2025, Sputnik Türkiye
22:06 02.11.2025 (güncellendi: 22:52 02.11.2025)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 2 farklı geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla sarı lacivertli takım ligde ikinci sırayı aldı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe puanını 25 yaparak lider Galatasaray'la puan farkını 4'e indirip ikinci sıraya yükseldi.
Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye tutuk başlayan sarı-lacivertli takım 5. dakikada El Bilal Toure'nin golüyle 1-0 geriye düşerken, 22. dakikada Emirhan Topçu'nun golüyle fark 2'ye çıktı.
Siyah-beyazlı ekipte Orkun Kökçü, 26. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskılı futbol oynamaya başlayan Fenerbahçe, 32. dakikada İsmail Yüksek'in golüyle farkı 1'e indirdi.
Sarı-lacivertli takım aradığı golü 83. dakikada buldu. Emirhan Topçu'nun uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağa kayarak müdahale eden Jhon Duran takımını öne geçirdi.
Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Lige namağlup şekilde devam eden Fenerbahçe lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını da 4'e indirdi.
İsmail Yüksek Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Beşiktaş karşısında 32. dakikada skoru 2-1'e getiren isim olurken, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü de kaydetmiş oldu.
Fenerbahçe formasıyla daha önce 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde ve 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde gol sevinci yaşayan milli futbolcu, Süper Lig'deki ilk golünü derbide atmayı başardı.
Aynı zamanda İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin tarihte Beşiktaş ile oynadığı maçlarda kaydettiği 500. gole imzasını attı.
Kerem Aktürkoğlu ligdeki ilk sarı kartını kulübede gördü
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin 77. dakikasında kulübede sarı kart gördü.
Karşılaşmanın 71. dakikasında yerini Oğuz Aydın'a bırakan Kerem Aktürkoğlu, Alvarez ile Rafa Silva arasında yaşanan pozisyonun ardından kulübeden çıkarak itiraz ettiği gerekçesiyle hakem Ali Yılmaz tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Bu sezon ligde 7. maçını oynayan 27 yaşındaki futbolcu, ilk sarı kartını kulübede gördü.
İsmail Yüksek cezalı duruma düştü
90+3. dakikada sarı kart gören İsmail Yüksek cezalı duruma düştü. Yüksek, gelecek hafta oynanacak Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
Beşiktaş hem hocasız hem kaptansız kaldı
Beşiktaş'ta 26. dakikada hem saha içindeki kaptanı Orkun Kökçü hem de teknik direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.
Orkun Kökçü'nün 26. dakikada Edson Alvarez'e yaptığı faulün ardından maçın hakemi sarı kart verdi. VAR incelemesinin sonrasında sarı kartı iptal ederek siyah-beyazlı oyuncuya kırmızı kart gösteren hakem Ali Yılmaz, Sergen Yalçın'a da şiddetli itirazları sonrası kırmızı kart verdi.
Yalçın'ın maçı tribünden takip etmesinin ardından Beşiktaş'ı yardımcı antrenörler Murat Kaytaz ve Ozan Köprülü idare etti.
Orkun Kökçü ikinci kırmızı kartını gördü
Beşiktaş'ta derbinin gidişatını belirleyen isimlerden Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla bu sezon ikinci kırmızı kartını gördü.
25. dakikada Edson Alvarez'le girdiği mücadelede VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gören tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'taki ilk kırmızısını da RAMS Başakşehir maçının son anlarında görmüştü.
Teknik direktör olarak Fenerbahçe'yle 4. kez karşılaşan Sergen Yalçın ilk yenilgisini aldı
Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile 4. kez derbide karşılaşan Sergen Yalçın ilk mağlubiyetini aldı.
Daha önce sarı-lacivertli rakibiyle 3 kez karşı karşıya gelen deneyimli teknik direktör, 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi görmemişti.
Emirhan Topçu cezalı duruma düştü
Emirhan Topçu bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.
Galatasaray, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart görerek derbiye sınırda çıkan siyah-beyazlı oyuncu 90+1. dakikada sarı kart alması nedeniyle gelecek hafta Antalyaspor'la oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.