Paris’te sıra dışı çekiliş: Kazananlar Jim Morrison ve Oscar Wilde’ın yanına gömülebilecek
Paris Belediyesi, şehirdeki dolu mezarlıklarda yer açmak ve tarihi mezar taşlarını korumak amacıyla dikkat çekici bir proje başlattı. Yeni uygulamaya göre, çekilişi kazanan Paris sakinleri, kentin en ünlü mezarlıklarında bakımsız kalan 30 tarihi mezardan birini satın alıp restore etme hakkı kazanacak.Sanat, edebiyat ve müzik dünyasının efsane isimlerinin mezarlıkları bulunuyorParis’in simge mezarlıkları Pere-Lachaise, Montparnasse ve Montmartre; edebiyatın dahilerinden Oscar Wilde, rock müziğin efsane ismi Jim Morrison, Fransız şansonunun unutulmaz sesi Edith Piaf, varoluşçuluğun öncüsü filozof Jean-Paul Sartre ve ünlü yazar Emile Zola gibi isimlerin de mezarlarına ev sahipliği yapıyor.Her bir mezar 4 bin Euro' değerindeHer bir mezar 4 bin euro karşılığında alınabilecek. Ancak kazananlar aynı zamanda restorasyon masraflarını da üstlenmek zorunda olacak. Belediye, yenilenen mezarların ardından sahiplerine 10 yıllık 976 euro’dan başlayan veya süresiz 17 bin 668 euro’ya kadar çıkan mezar kullanım hakkı sunacak.Projenin amacı yalnızca gelir sağlamak değil, aynı zamanda tarihi mezarlıkları koruma altına almak ve kentin kültürel mirasını yaşatmak. Başvurular 31 Aralık’a kadar yapılabilecek ve her katılımcıdan 125 euro kayıt ücreti alınacak.
Paris’te sıra dışı çekiliş: Kazananlar Jim Morrison ve Oscar Wilde’ın yanına gömülebilecek
Paris Belediyesi, şehirdeki dolu mezarlıklarda yer açmak ve tarihi mezar taşlarını korumak amacıyla dikkat çekici bir proje başlattı. Yeni uygulamaya göre, çekilişi kazanan Paris sakinleri, kentin en ünlü mezarlıklarında bakımsız kalan 30 tarihi mezardan birini satın alıp restore etme hakkı kazanacak.
Sanat, edebiyat ve müzik dünyasının efsane isimlerinin mezarlıkları bulunuyor
Paris’in simge mezarlıkları Pere-Lachaise, Montparnasse ve Montmartre; edebiyatın dahilerinden Oscar Wilde, rock müziğin efsane ismi Jim Morrison, Fransız şansonunun unutulmaz sesi Edith Piaf, varoluşçuluğun öncüsü filozof Jean-Paul Sartre ve ünlü yazar Emile Zola gibi isimlerin de mezarlarına ev sahipliği yapıyor.
Her bir mezar 4 bin Euro' değerinde
Her bir mezar 4 bin euro karşılığında alınabilecek. Ancak kazananlar aynı zamanda restorasyon masraflarını da üstlenmek zorunda olacak. Belediye, yenilenen mezarların ardından sahiplerine 10 yıllık 976 euro’dan başlayan veya süresiz 17 bin 668 euro’ya kadar çıkan mezar kullanım hakkı sunacak.
Projenin amacı yalnızca gelir sağlamak değil, aynı zamanda tarihi mezarlıkları koruma altına almak ve kentin kültürel mirasını yaşatmak. Başvurular 31 Aralık’a kadar yapılabilecek ve her katılımcıdan 125 euro kayıt ücreti alınacak.