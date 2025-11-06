https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/papa-filistin-lideri-mahmud-abbas-ile-gorustu-gazze-icin-acil-yardim-cagrisi-1100792825.html

Papa, Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüştü: Gazze için acil yardım çağrısı

İki lider, Gazze'deki sivillere acilen yardım ulaştırılması ve iki devletli bir çözüm arayışıyla çatışmanın sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. 06.11.2025, Sputnik Türkiye

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Gazze'de halka yardım ulaştırılması ve iki devletli çözümü görüştü.İtalya ve Vatikan'a resmi ziyaret için Roma'da bulunan Abbas, bu sabah temaslarına Vatikan'dan başladı.Papa ile Abbas'ın görüşmesine ilişkin Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, iki lider arasındaki görüşmenin, Vatikan'ın Filistin Devleti'ni tanımasını sağlayan 26 Haziran 2015 tarihli kapsamlı anlaşmanın 10. yıl dönümü vesilesiyle yapıldığı belirtildi.Açıklamada, "Samimi geçen görüşmede, Gazze'deki sivillere acilen yardım ulaştırılması ve iki devletli bir çözüm arayışıyla çatışmanın sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı" ifadesi kullanıldı.Papa 14. Leo ve Abbas, daha önce 21 Temmuz'da Gazze'deki durum ve Batı Şeria'daki şiddeti ele aldıkları bir telefon görüşmesi yapmıştı.Yarın da Meloni ile görüşecekFilistin Devlet Başkanı Abbas, yarın da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni ile ayrı ayrı görüşecek.Bu arada, Roma'da Abbas'ın ziyareti dolayısıyla geniş güvenlik önlemleri alındı.Papa Francis'in mezarını ziyaret ettiRoma'ya dün öğleden sonra gelen Mahmud Abbas, burada ilk olarak 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin önceki ruhani lideri Papa Franciscus'un Azize Büyük Meryem Bazilikası'ndaki (Santa Maria Maggiore) kabrini ziyaret etti.Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News'un haberine göre, kabre bir demet çiçek bırakan Abbas, bazilikanın çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Papa Franciscus'u görmeye geldim çünkü onun Filistin ve Filistin halkı için yaptıklarını unutamıyorum ve Filistin'i kimsenin kendisinden istemesine gerek kalmadan tanımasını da unutamıyorum" diye konuştu.Papa Franciscus, Ekim 2023'ten ölümüne kadar olan sürede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına zaman zaman yaptığı sert çıkışlarla tepki göstermişti.

