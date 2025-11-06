https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/osimhen-ilk-macta-yarali-bir-aslan-gibi-oynadik-1100776508.html

Osimhen: İlk maçta yaralı bir aslan gibi oynadık

Ajax'ı 3 golle yenen Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen ve sarı-kırmızılıların Gabonlu oyuncusu Mario Lemina, Johan Cruijff Arena'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Şampiyonlar Ligi'nin zor olduğuna işaret eden Osimhen, "Zorlu bir rakibe karşı oynayacağımızı da biliyorduk ama bu atmosferde en iyi oyunumuzu göstermemiz gerekiyordu. Takım olarak çok iyi çalışıyoruz ve bunun sonucunu alıyoruz." dedi.Osimhen, takım arkadaşlarını tebrik ederek, "Gollerimden ve katkımdan dolayı mutluyum. Çok iyi bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum." diye konuştu.Üç puanın önemli olduğunu vurgulayan Osimhen, "Bu yükselişi devam ettirmek istiyoruz. Baktığımız zaman deplasmanda ya da sahamızda bu tür sonuçlar almamız hedeflerimize ulaşmak için gereken şeye sahip olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.Osimhen, kulübün çok büyük bir vizyona sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:"Burak Yılmaz da dünya çapında bir futbolcu"Bireysel rekorların veya tarihe geçmenin çok da odaklandığı şeyler olmadığının altını çizen Osimhen, "Burak Yılmaz da dünya çapında bir futbolcu. Gençlere de birçok şey öğretebilecek, onların idol alabileceği biri. Ben de çok saygı duyuyorum ona karşı." şeklinde konuştu."Golden önce Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum"Nijeryalıların ve Galatasaray taraftarlarının desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Osimhen, şöyle devam etti:Lemina: "9 puanımız var, iyi bir şekilde ilerliyoruz"Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina da çok mutlu olduklarını belirterek, "9 puanımız var. İyi bir şekilde ilerliyoruz. Tüm maçları tek tek oynayıp kazanmak gerekiyor. En sonunda bu hikayenin nereye varacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.Eintracht Frankfurt maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladıklarını hatırlatan Lemina, "Tabii ki bunun belli sonuçları da oldu. Takım olarak daha fazla bir arada çalışmamız ve kendimizi daha fazla zorlamamız gerektiğinin farkına vardık. Bunların üzerine çalışarak yeni bir seriyi yakaladık." ifadesini kullandı.Lemina, en son Galatasaray'dan ayrıldığında kötü bir Şampiyonlar Ligi macerası geçirdiklerine değinerek, "Benim için de çok zor bir süreç olmuştu. Geçen sene Süper Lig'i kazandık. Bu sene hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde iyi gidiyoruz. Şimdi hikayenin iyi tarafını yakaladım ve umarım da en güzel şekilde bunu sonlandıracağız." diye konuştu.

