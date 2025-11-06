https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/galatasaray-osimhenin-hat-trick-yaptigi-macta-ajaxi-3-0-yendi-1100774404.html
Galatasaray Osimhen'in hat-trick yaptığı maçta Ajax'ı 3-0 yendi
Galatasaray Osimhen'in hat-trick yaptığı maçta Ajax'ı 3-0 yendi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takım böylece ligde 9. sıraya yükseldi. 06.11.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi. Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı, Victor Osimhen'in 59, 66 ve 78. dakikalarda attığı gollerle 3-0 yendi.Maçta hat-trick yapan Nijeryalı santrfor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Avrupa kupalarında ilk kez "hat-tirck" yapan Victor Osimhen karşılaşmanın oyuncusu seçildi. Ayrıca Osimhen, 2012-2013 senesinde Şampiyonlar Ligi'nde Romanya temsilcisi CFR Cluj karşısında 3 gol atan Burak Yılmaz'dan sonra Avrupa'da Galatasaray formasıyla hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.Ajax karşısında 3 kez rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor.Victor Osimhen maçın ardından yaptığı açıklamada "Maçı hak ettik. Rakibimizin ne yapacağını biliyorduk. Maça mental olarak çok iyi hazırlandık. Gol katkımdan dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.13 yıl sonra üst üste 3 maç kazandıGalatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 3 maçta galip geldi.Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3 galibiyet almıştı.Bu sezon Liverpool'ı 1-0, Bodo/Glimt'i de 3-1 yenen Galatasaray, Ajax'ı da 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşadı.Hollanda ekiplerine karşı ilk deplasman galibiyetiGalatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez deplasmanda bir Hollanda takımına karşı galibiyet aldı.Ajax'ı 3-0 mağlup eden Galatasaray, böylece Hollanda'da ilk dış saha galibiyetini yaşadı.Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu. Icardi direğe takıldıOyuna sonradan dahil olan Mauro Icardi'nin son dakikalarda çektiği şut direkten döndü.Maçın 81. dakikasında Osimhen yerine oyuna giren Icardi'nin 90+4. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şut, uzak direğe çarptı ve pozisyonun devamında Ajax savunması topu uzaklaştırdı.
