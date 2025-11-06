Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/orduda-tas-ocagi-santiyesinde-gocuk-2-isciden-1inin-cansiz-bedenine-ulasildi-1100773790.html
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük: 2 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük: 2 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan 2 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Vali Muammer Erol, diğer işçiye ulaşılma...
2025-11-06T00:01+0300
2025-11-06T00:11+0300
fatsa
türki̇ye
türkiye
ordu
göçük
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100773995_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fee92e5f6c6b3eb911204fd8453d23f.jpg
Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa-Çatalpınar karayolundaki bir çakıl ocağı şantiyesinde meydana gelen göçük altında kalan 2 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Vali Erol şu bilgilendirmede bulundu:Kamyon şoförünün aranması için çalışmalara ne kadar devam edileceğine, şartları değerlendirerek karar vereceklerini bildiren Vali Erol, şunları kaydetti:
fatsa
türki̇ye
ordu
fatsa, türkiye, ordu, göçük
fatsa, türkiye, ordu, göçük

Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük: 2 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

00:01 06.11.2025 (güncellendi: 00:11 06.11.2025)
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
© AA / Hayati Akçay
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan 2 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Vali Muammer Erol, diğer işçiye ulaşılma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa-Çatalpınar karayolundaki bir çakıl ocağı şantiyesinde meydana gelen göçük altında kalan 2 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Vali Erol şu bilgilendirmede bulundu:
"İş makinesi operatörümüzün maalesef cansız bedenine ulaştık. Bulunduğu yerden çıkarıldı. Şu anda kamyonun şoförüne ulaşılması çabaları devam ediyor ama çalışma biraz riskli duruyor sizlerin de şahit olduğunuz gibi. Devam etme hususunu değerlendireceğiz."
Kamyon şoförünün aranması için çalışmalara ne kadar devam edileceğine, şartları değerlendirerek karar vereceklerini bildiren Vali Erol, şunları kaydetti:
"İş makinelerimiz o hareketli kitle altında disiplinli çalışma yapıyor. Son bir değerlendirmeyle kamyon şoförüne ulaşma çalışmasını devam edip ettirmeyeceğimize karar vereceğiz. Şartlar zorlu ve riskli. Dolayısıyla 'Şu kadar dakika sürecek' demek kesinlikle doğru olmaz. Buluncaya kadar devam edeceğiz ama riski de değerlendireceğiz. Çünkü o noktada 4 ekskavatör çalışıyor. Allah korusun onlarla birlikte kurtarma elemanlarımızın da daha fazla riskli ortamda çalışması çok sağlıklı görünmüyor. Onu değerlendireceğiz."
