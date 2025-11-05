Türkiye
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi: İki işçi enkaz altında
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi: İki işçi enkaz altında
Ordu Fatsa'da bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. İki kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre iki kişi enkaz altında.Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa-Çatalpınar kara yolu üzerindeki bir çakıl ocağı şantiyesinde göçük meydana geldiğini, kendisinin de olay yerine hareket ettiğini söyledi. Vali Erol, ilgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ifade ederken, bir kamyon şoförü ile bir iş makinesi operatörünün göçük altında olduğunu belirtiliyor.
17:57 05.11.2025 (güncellendi: 18:21 05.11.2025)
Ordu Fatsa'da bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. İki kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi.
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre iki kişi enkaz altında.
Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa-Çatalpınar kara yolu üzerindeki bir çakıl ocağı şantiyesinde göçük meydana geldiğini, kendisinin de olay yerine hareket ettiğini söyledi. Vali Erol, ilgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ifade ederken, bir kamyon şoförü ile bir iş makinesi operatörünün göçük altında olduğunu belirtiliyor.
