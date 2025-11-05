https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/orduda-tas-ocagi-santiyesinde-gocuk-meydana-geldi--iki-isci-enkaz-altinda-1100768944.html
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi: İki işçi enkaz altında
05.11.2025
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre iki kişi enkaz altında.Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa-Çatalpınar kara yolu üzerindeki bir çakıl ocağı şantiyesinde göçük meydana geldiğini, kendisinin de olay yerine hareket ettiğini söyledi. Vali Erol, ilgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ifade ederken, bir kamyon şoförü ile bir iş makinesi operatörünün göçük altında olduğunu belirtiliyor.
17:57 05.11.2025 (güncellendi: 18:21 05.11.2025)
