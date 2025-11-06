https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/oluler-gunununde-oldurulen-belediye-baskaninin-yerine-esi-getirildi-1100789657.html

Ölüler Günü'nde öldürülen belediye başkanının yerine eşi getirildi

Ölüler Günü'nde öldürülen belediye başkanının yerine eşi getirildi

Meksika’nın Michoacán eyaletinde, Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo Rodríguez, Ölüler Günü (Día de los Muertos) kutlamaları sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Festival alanındaki suikast, ülkenin son yıllardaki en kanlı yerel saldırılarından biri olarak kayda geçti.Olayın ardından olağanüstü toplanan eyalet yasama meclisi, 2024–2027 dönemi için belediye başkanlığı görevine Manzo’nun eşi Grecia Quiroz’u atadı.'Carlos’un mirasını devralacağız'Yeni başkan Grecia Quiroz, yemin töreni öncesinde yaptığı açıklamada, eşinin kurduğu Sombrero Hareketi (Movimiento del Sombrero)’ni sürdüreceğini söyledi:“Carlos’un bıraktığı mirası devralacağız. Onun davasını sürdüreceğiz. Belediye için el ele, birlikte çalışacağız.”Manzo’nun kurduğu bu bağımsız hareket, adını sık sık taktığı Sahuayo şapkasından alıyor ve bölgedeki yolsuzluklara karşı yerel bir barış ve adalet hareketi olarak tanınıyordu.Tüm partilerden destek, güvenlik önlemleri artırıldıQuiroz’un ataması öncesinde, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile Ulusal Saray’da özel bir görüşme yaptığı bildirildi. Görüşmeye iki Ulusal Muhafız aracı eşlik etti.Uruapan Belediye Meclisi, Quiroz’un “vekil belediye başkanı” olarak atanmasını resmen teklif etti. Karar, iktidardaki Morena Partisi başta olmak üzere tüm siyasi grupların oy birliğiyle kabul edildi.Eyalet Kongresi Siyasi Koordinasyon Kurulu Başkanı Fabiola Alanís Sámano, “Hiçbir engel yok, hiçbir itiraz yok. Kendisi ve çocukları için güvenlik önlemleri artırıldı” açıklamasını yaptı.'Barışa olan i̇nancımızdan vazgeçmeyeceğiz'Destek mesajlarıyla göreve başlayan Quiroz, ilk açıklamasında şiddet karşıtı duruşunu vurguladı:“Onun anısını onurlandıralım. Takipçileri bilir; Carlos’un mücadelesi barış içindi. O, hiçbir zaman şiddete inanmadı.”Meksika kamuoyu, Quiroz’un göreve gelmesini “direnişin ve adaletin sembolü” olarak yorumlarken, Uruapan halkı, belediye binası önünde çiçekler ve şapkalar bırakarak Manzo’yu andı.

